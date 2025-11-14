Caso Cecilia: el jurado no acordó y definirán el veredicto este sábado

image

Como establece el protocolo, los doce jurados quedaron “encapsulados” y no podrán regresar a sus hogares hasta retomar la deliberación. Serán trasladados a un punto protegido, donde permanecerán durante la noche para preservar la independencia del proceso y evitar cualquier tipo de interferencia externa.

image

Mientras tanto, en las afueras del Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, grupos de manifestantes se concentraron a la espera del veredicto. Entre ellos estaba Ramón Samaniego, padre de Natalia Samaniego —víctima de femicidio—, quien reclamó una condena unánime para todos los acusados. “Perpetua para los siete. El jurado debe demostrar su capacidad, demostrar que Chaco puede y eso será ejemplar para todo el país, porque Cecilia movió a todo el país”, sostuvo.

La audiencia de este sábado definirá finalmente si los siete imputados, entre ellos los integrantes del Clan Sena, son considerados culpables o no por el femicidio que conmocionó al país.