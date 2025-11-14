"
Caso Cecilia: el jurado no acordó y definirán el veredicto este sábado

El jurado popular no logró un veredicto tras más de cinco horas de deliberación y pasó a cuarto intermedio hasta este sábado. Los siete imputados, entre ellos el Clan Sena, deberán esperar.

Tras una extensa jornada de deliberaciones, los miembros del jurado popular que deben resolver el femicidio de Cecilia Strzyzowski no lograron alcanzar un acuerdo y dispusieron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8:00. La definición sobre la responsabilidad penal del Clan Sena y de los otros imputados quedó así postergada, luego de más de cinco horas de debate interno.

image

Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, explicó que el estancamiento se debió a diferencias entre los propios jurados. “No llegaron a un acuerdo. Creo que hay una interna entre ellos”, señaló al ser consultado. También afirmó que su cliente y los demás acusados atraviesan la misma espera que el resto de la comunidad: “Están ansiosos al igual que todos”.

El juicio, que lleva 13 jornadas de debate, tiene como principal imputado a César Sena, de 21 años, señalado como presunto autor material del crimen ocurrido en 2023. Sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), están acusados como partícipes primarios, junto a otros cuatro imputados que también esperan la resolución del jurado.

image

Como establece el protocolo, los doce jurados quedaron “encapsulados” y no podrán regresar a sus hogares hasta retomar la deliberación. Serán trasladados a un punto protegido, donde permanecerán durante la noche para preservar la independencia del proceso y evitar cualquier tipo de interferencia externa.

image

Mientras tanto, en las afueras del Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, grupos de manifestantes se concentraron a la espera del veredicto. Entre ellos estaba Ramón Samaniego, padre de Natalia Samaniego —víctima de femicidio—, quien reclamó una condena unánime para todos los acusados. “Perpetua para los siete. El jurado debe demostrar su capacidad, demostrar que Chaco puede y eso será ejemplar para todo el país, porque Cecilia movió a todo el país”, sostuvo.

La audiencia de este sábado definirá finalmente si los siete imputados, entre ellos los integrantes del Clan Sena, son considerados culpables o no por el femicidio que conmocionó al país.

