Tras una extensa jornada de deliberaciones, los miembros del jurado popular que deben resolver el femicidio de Cecilia Strzyzowski no lograron alcanzar un acuerdo y dispusieron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8:00. La definición sobre la responsabilidad penal del Clan Sena y de los otros imputados quedó así postergada, luego de más de cinco horas de debate interno.
Caso Cecilia: el jurado no acordó y definirán el veredicto este sábado
