Un grave episodio de violencia se registró este viernes por la madrugada en el barrio Frondizi, departamento Rivadavia, donde el auto del padre de un joven acusado de abuso sexual fue incendiado por un grupo de vecinos en medio de una tensa confrontación.
Incendian el auto del padre de un joven acusado de abuso sexual en el barrio Frondizi
El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes 14 de noviembre, cuando una discusión entre familiares del acusado y de la víctima derivó en golpes, destrozos y finalmente el incendio del vehículo del padre del presunto agresor.