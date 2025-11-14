Incendian el auto del padre de un joven acusado de abuso sexual en el barrio Frondizi

De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto se originó a raíz de una denuncia por abuso sexual contra un adolescente de 19 años. Alrededor de las 00:10, el padre de la niña presuntamente abusada se presentó en la vivienda del acusado. La situación escaló rápidamente: comenzaron a discutir, se trenzaron en una pelea y, en cuestión de minutos, varios vecinos se involucraron.

La tensión derivó en una reacción violenta. Los vecinos terminaron por incendiar el automóvil del padre del acusado, que estaba estacionado frente a la vivienda. También se registraron destrozos en la casa, donde actualmente viven siete personas, incluyendo a la abuela del joven señalado.