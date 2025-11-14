"
Incendian el auto del padre de un joven acusado de abuso sexual en el barrio Frondizi

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes 14 de noviembre, cuando una discusión entre familiares del acusado y de la víctima derivó en golpes, destrozos y finalmente el incendio del vehículo del padre del presunto agresor.

Un grave episodio de violencia se registró este viernes por la madrugada en el barrio Frondizi, departamento Rivadavia, donde el auto del padre de un joven acusado de abuso sexual fue incendiado por un grupo de vecinos en medio de una tensa confrontación.

De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto se originó a raíz de una denuncia por abuso sexual contra un adolescente de 19 años. Alrededor de las 00:10, el padre de la niña presuntamente abusada se presentó en la vivienda del acusado. La situación escaló rápidamente: comenzaron a discutir, se trenzaron en una pelea y, en cuestión de minutos, varios vecinos se involucraron.

La tensión derivó en una reacción violenta. Los vecinos terminaron por incendiar el automóvil del padre del acusado, que estaba estacionado frente a la vivienda. También se registraron destrozos en la casa, donde actualmente viven siete personas, incluyendo a la abuela del joven señalado.

Según comentaron allegados, la familia se había mudado hace poco al lugar y convive en condiciones de hacinamiento.

Las autoridades trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera. Personal policial tomó declaraciones y preservó la zona mientras se espera avanzar con las investigaciones tanto del hecho de violencia como de la denuncia original por abuso sexual.

