Comienza el Gran Premio San Juan de pádel con presencia local

El fin de semana del 1 y 2 de noviembre jugamos un FIP bronce (Federación Internacional de Padel), el cual te da puntos a nivel mundial, nos tocó jugar contra una pareja chilena, perdiendo por la mínima: 6-4 6-4.

Nos quedamos con buenas sensaciones, ya que era nuestro primer torneo de nivel internacional, ahora estamos muy ansiosas esperando el AJPP ya que hace varios meses que no lo jugamos y sobre todo, que se hace en San Juan por qué no hay otra cosa más satisfactoria y linda que jugar en casa, así que lo vamos a disfrutar mucho”.

Por otra parte, una joven de 14 años, Oriana Giménez, que tuvo un gran año a nivel nacional, que logró en apenas dos meses posicionarse entre las mejores del país en su categoría, llegando a jugar el Master, estará presente junto a Marianela Heredia y contó sobre su presente en el pádel y expectativas para este torneo junto a las mejores del país.

“Para mí lo que significa jugar este torneo de AJPP que viene por primera vez a San Juan es algo muy importante porque ya entro al ranking de AJPP y porque también ya me puedo medir con el nivel de otras chicas de toda la Argentina y también porque es una experiencia nueva para mí ya que no he participado nunca en estos torneos”.

Oriana viene de ganar el torneo Padeleras en quinta categoría junto a Melina Mallea y de ser subcampeonas en el torneo de Mandy, ambos en nuestra provincia.

Uno de los temas destacados es que no ha podido encontrar una compañera de juego que tenga continuidad y respecto a ese tema dice: “Para mí sería importante tener una compañera fija ya que estar cambiando no es lo mismo porque capaz que te acostumbras al juego de una sola persona y cuando vas a jugar con otra no es lo mismo.

Yo con Marianela nunca he jugado, pero conozco su nivel de juego, juega muy bien y yo creo que podemos hacer una buena dupla en este torneo”.

El debut de las chicas sanjuaninas será este viernes:

Agostina Dalmónego junto a Macarena Gómez enfrentarán a Martina Muscio (Santa Fe) y Melina Chenlo (Misiones), a partir de las 19:30hs.

Oriana Giménez y Marianela Heredia jugarán frente a Daniela Niella (Mendoza) y Francisca Curtze (Chile), desde las 21hs.