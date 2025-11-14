"
Comienza el Gran Premio San Juan de pádel con presencia local

Las sanjuaninas Macarena Gómez, Agostina Dalmónego, Oriana Giménez y Marianela Heredia participarán del torneo de pádel que comienza este viernes.

El fin de semana de 14, 15 y 16 noviembre se llevará a cabo el Gran Premio San Juan 2000 puntos, de pádel en el complejo deportivo Rou. Éste será un torneo que, además de repartir la mayor cantidad de puntos, es el anteúltimo, previo al Master Final de la temporada.

En AJPP (Asociación de Jugadores Profesionales de Padel) participan las 15 parejas mejor rankeadas del país, con un total de 21 parejas, contando con dos duplas sanjuaninas: Macarena Gómez - Agostina Dalmónego y Marianela Heredia -Oriana Giménez.

Macarena y Agostina tienen mayor experiencia por haber jugado dos torneos esta temporada (San Luis y Saladillo). Luego, ambas jugadoras sufrieron lesiones que les impidió darle continuidad a su participación, aunque sí sumaron actividad en torneos locales y en Mendoza. Al respecto, Dalmónego comentó: “Estuvimos jugando torneos en Mendoza y acá, después Maca estuvo con una lesión y luego tuve una lesión en la muñeca, que no permitió seguir jugando, la cual sigo teniendo pero con menos gravedad, así que después de este torneo paro para recuperarme 100%.

El fin de semana del 1 y 2 de noviembre jugamos un FIP bronce (Federación Internacional de Padel), el cual te da puntos a nivel mundial, nos tocó jugar contra una pareja chilena, perdiendo por la mínima: 6-4 6-4.

Nos quedamos con buenas sensaciones, ya que era nuestro primer torneo de nivel internacional, ahora estamos muy ansiosas esperando el AJPP ya que hace varios meses que no lo jugamos y sobre todo, que se hace en San Juan por qué no hay otra cosa más satisfactoria y linda que jugar en casa, así que lo vamos a disfrutar mucho”.

Por otra parte, una joven de 14 años, Oriana Giménez, que tuvo un gran año a nivel nacional, que logró en apenas dos meses posicionarse entre las mejores del país en su categoría, llegando a jugar el Master, estará presente junto a Marianela Heredia y contó sobre su presente en el pádel y expectativas para este torneo junto a las mejores del país.

“Para mí lo que significa jugar este torneo de AJPP que viene por primera vez a San Juan es algo muy importante porque ya entro al ranking de AJPP y porque también ya me puedo medir con el nivel de otras chicas de toda la Argentina y también porque es una experiencia nueva para mí ya que no he participado nunca en estos torneos”.

Oriana viene de ganar el torneo Padeleras en quinta categoría junto a Melina Mallea y de ser subcampeonas en el torneo de Mandy, ambos en nuestra provincia.

Uno de los temas destacados es que no ha podido encontrar una compañera de juego que tenga continuidad y respecto a ese tema dice: “Para mí sería importante tener una compañera fija ya que estar cambiando no es lo mismo porque capaz que te acostumbras al juego de una sola persona y cuando vas a jugar con otra no es lo mismo.

Yo con Marianela nunca he jugado, pero conozco su nivel de juego, juega muy bien y yo creo que podemos hacer una buena dupla en este torneo”.

El debut de las chicas sanjuaninas será este viernes:

Agostina Dalmónego junto a Macarena Gómez enfrentarán a Martina Muscio (Santa Fe) y Melina Chenlo (Misiones), a partir de las 19:30hs.

Oriana Giménez y Marianela Heredia jugarán frente a Daniela Niella (Mendoza) y Francisca Curtze (Chile), desde las 21hs.

