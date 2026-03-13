Recuperaron en Rawson una camioneta robada pocas horas del hecho

El operativo se llevó adelante el pasado 12 de marzo en la intersección de Callejón García y calle Perona, en el departamento Rawson. En ese lugar, los investigadores procedieron al secuestro de una camioneta Toyota Hilux blanca, que coincidía con las características del rodado denunciado como robado.

Posteriormente, especialistas de la división realizaron una pericia exhaustiva sobre el vehículo, lo que permitió confirmar de manera fehaciente que se trataba del mismo rodado que había sido denunciado como sustraído.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta tenía pedido de secuestro en el marco de una causa por robo, con intervención de la Comisaría 3ª.

En el caso tomó intervención la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del ayudante fiscal Pablo Quiroga, quien una vez informado del procedimiento dispuso el secuestro formal del vehículo para continuar con los trámites legales correspondientes dentro de la investigación.