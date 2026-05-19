Cómo actúa el protocolo escolar ante situaciones de riesgo dentro de las aulas

Posteriormente, personal policial revisó las pertenencias de la menor, aunque no logró encontrar ningún elemento cortante ni punzante.

A pesar de ello, las autoridades educativas mantuvieron las medidas preventivas y continuaron con averiguaciones internas para reconstruir lo ocurrido. Durante la mañana se realizaron entrevistas y conversaciones con distintos cursos, ya que comenzaron a surgir versiones sobre la posible participación de otras alumnas en el episodio.

El hecho generó preocupación entre padres y madres de estudiantes, varios de los cuales se acercaron al establecimiento en busca de información. Desde la institución aclararon que no se permitió el ingreso de adultos mientras se desarrollaban las clases, aunque luego se brindaron explicaciones sobre el operativo realizado.

Para este martes quedó prevista una reunión entre equipos interdisciplinarios, autoridades escolares y representantes del Ministerio de Educación, con el objetivo de definir las próximas medidas y evaluar cómo continuará el abordaje institucional.

Cómo actúa el protocolo en estos casos

Desde el Ministerio de Educación recordaron que todas las intervenciones ante situaciones complejas se realizan bajo la “Guía de Procedimientos frente a Situaciones de Complejidad”, normativa vigente para todos los establecimientos educativos de la provincia.

El protocolo se activa cuando existe una situación que pueda poner en riesgo la integridad física o emocional de alumnos, docentes o miembros de la comunidad escolar, incluyendo casos de amenazas, intimidaciones o sospechas de portación de armas.

Entre las primeras medidas, se dispone el resguardo de los estudiantes involucrados, la separación preventiva del grupo, la comunicación inmediata con las familias y el aviso a organismos competentes como Policía, ANIVI o CAVIG, según corresponda.

Además, intervienen gabinetes técnicos interdisciplinarios encargados de realizar tareas de contención emocional, seguimiento y acompañamiento tanto para los alumnos involucrados como para el resto de la comunidad educativa.

Desde Educación también señalaron que la normativa provincial se encuentra actualmente en revisión para adaptarse a las nuevas situaciones de conflictividad que se presentan dentro del ámbito escolar.