Micaela recibió un disparo en la espalda y fue operada de urgencia: los detalles
Micaela Alfaro, de 20 años, fue baleada en la espalda durante un asalto en el barrio Güemes de Rawson. Fue operada de urgencia en el Hospital Rawson y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Una joven de 20 años recibió un disparo en la espalda durante un asalto en Rawson y conmocionó a toda San Juan este miércoles. Se trata de Micaela Alfaro, quien iba caminando junto a su novio, Miguel Ángel Díaz, de 34 años, cuando fueron interceptados por dos motochorros en calle Bahía Blanca, entre Vélez Sarsfield y Florida, en el barrio Güemes, alrededor de las 7 de la mañana.
Según versiones policiales, la pareja intentó resistirse al robo y hubo forcejeos. Finalmente, los delincuentes lograron apoderarse de los celulares y la mochila de las víctimas. Pero cuando el asalto parecía haber terminado, uno de los ladrones se devolvió y realizó al menos cuatro disparos. Una de las balas impactó en la espalda de Micaela, quien cayó al piso pero permaneció consciente pese a la herida.
La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenida quirúrgicamente durante la mañana. La bala ingresó por la espalda baja y dañó el colon, por lo que la cirugía se centró en reparar esa herida y cerrar el intestino. La operación se realizó sin comprometer órganos vitales, lo que representa una señal alentadora. Sin embargo, los médicos no lograron extraer el proyectil, que permanece alojado en el cuerpo de la joven. En las próximas horas se realizarán estudios por imágenes para determinar su ubicación exacta y evaluar si es posible retirarlo en una segunda intervención.
Tras la cirugía, Micaela fue trasladada a terapia intensiva, donde evoluciona de manera satisfactoria hasta el momento. Los médicos mantienen pronóstico reservado y monitorean de cerca su estado para prevenir un posible riesgo de infección, uno de los principales riesgos ante una herida de esta magnitud.
"Su beba la espera en casa"
El caso no solo generó conmoción por la violencia del hecho y la edad de la víctima, sino también por un detalle que movilizó a cientos de personas en redes sociales. Allegados a Micaela difundieron un pedido de oración que se viralizó rápidamente: "Pido cadena de oración por mi amiga. Pidamos por ella, su beba la espera en casa". La frase recorrió grupos de mensajería y redes sociales, sumando mensajes de apoyo, fuerza y esperanza para la joven mamá.
Mientras su entorno aguarda con expectativa la evolución clínica de las próximas horas, la investigación del hecho sigue su curso. Los autores del ataque aún no fueron detenidos.