Quedó libre el acusado de abusar a una joven en un colectivo

Marco Rubén Cortéz está siendo investigado por personal de la UFI de CAVIG y de acuerdo a lo que informaron a sanjuan8.com, el hombre ya tiene una causa por abuso sexual simple que data del año 2003. Pero, esta causa similar a la nueva denuncia no forma parte de sus antecedentes ya que no fue condenado por el viejo sistema judicial y por lo tanto no forma parte de sus antecedentes y no repercutiría en el nuevo caso.

De todos modos, el fiscal Mario Panetta dijo a este diario que tiene capturas de diferentes exposiciones de mujeres en redes sociales que manifestaron ser víctimas de Cortéz. Pero, aclaró que es importante que se animen a denunciar cualquier tipo de abuso.

“Instamos a quien haya padecido un abuso sexual se acerque a CAVIG. Pero, hasta el momento no hubo más denuncias”, aclaró el fiscal que remarcó que desde la UFI de CAVIG se mueven por denuncias, más allá de la investigación de oficio y dijo: “hay delitos que dependen de que la víctima denuncie ya que son delitos de instancia privada”.

Mientras tanto, el empleado de una reconocida farmacia de Desamparados no podrá acercarse a la víctima y tampoco podrá establecer contactos a través de mensajes por redes o mensajes de texto.

cortez abusador.jpg

La crónica del caso

El pasado sábado 10 de septiembre, una joven estudiante de 23 años tomó un colectivo de la Red Tulum en el ingreso del barrio Camus, en Rivadavia. La chica –resguardamos su identidad- se sentó en los asientos de a dos y a las cuadras de circular con casi la unidad vacía subió un hombre que se sentó a su lado.

Cuando circulaban por calle Santa María de Oro y avenida Libertador la joven advirtió que el sujeto comenzó a rozar su pierna con la de ella y de inmediato pasó a manosearla. Según la denuncia, Rubén Cortéz le tocó sus partes íntimas y fue en ese momento cuando la joven pidió ayuda.

La víctima contó en CAVIG que a pesar de que solicitó ayuda al resto de los pasajeros que de a poco habían ocupado la unidad nadie atinó a asistirla. De hecho, el colectivero del interno 39 abrió las puertas y el acusado pudo escapar.

Según consta en el relato de la joven, Cortéz bajó en las inmediaciones de calle Libertador y Las Heras, en Capital y logró escapar. La víctima pidió bajar también en la zona del Centro Cívico y a pesar de que estaba en shock pidió ayuda a un grupo de personas que pasaban por la zona.

Cuando su familia llegó a contenerla fueron a realizar la denuncia en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género y ahí comenzó con la viralización de la foto que la víctima logró tomar.