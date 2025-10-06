"
Prisión preventiva para el acusado del homicidio ocurrido en el B° Echeverría

Juan “Chato” Carrizo fue imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Permanecerá un año detenido por el crimen de Nicole Bajinai, ocurrido en el barrio Echeverría.

Este lunes, Juan Alfredo “Chato” Carrizo fue acusado formalmente por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Es el único sospechoso del crimen de Nicole Bajinai, la joven asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado en el barrio Echeverría, en Capital.

La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantías Sergio López Martí, mientras que los fiscales Francisco Micheltorena y Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, presentaron la teoría del caso. Según los testimonios, Carrizo discutió con la joven y, en medio del enfrentamiento, sacó un arma y le disparó a quemarropa.

Nicole cayó en la vereda y, aunque fue trasladada al Hospital Rawson, llegó sin vida. La médica legista determinó que el proyectil ingresó por detrás del pabellón auricular izquierdo, provocando su muerte inmediata.

Tras el crimen, la policía activó un amplio operativo con Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica. El arma homicida —un revólver calibre .38 con cinco cartuchos y una vaina servida— fue hallada en el fondo de una vivienda del barrio. Carrizo intentó escapar y fue encontrado escondido en un techo, entre objetos y un maniquí.

Durante la audiencia, el imputado reconoció haber disparado el arma, aunque alegó que se trató de un accidente en medio de una pelea. “No fue mi intención lastimar a esa chica. Tengo miedo, me siento mal, no sé cómo seguir”, dijo llorando ante el juez.

La defensa, a cargo de Jorge Olivera Legleu, intentó sostener la hipótesis de defensa propia, pero la fiscalía se opuso y solicitó un año de prisión preventiva, pedido que fue avalado por el magistrado.

Horas después del crimen, el conflicto entre ambas familias derivó en otro hecho violento: la casa de Carrizo, en la Manzana E del mismo barrio, fue saqueada por familiares de la víctima. Entre los detenidos por este hecho figuran Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18), quienes serán juzgados en Flagrancia.

El caso sigue bajo investigación mientras la comunidad del barrio Echeverría permanece conmocionada por un crimen que expuso viejas disputas familiares y un trasfondo de violencia que no da tregua.

