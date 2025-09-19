La madrugada del 20 de abril de 2024, Armando Vázquez Calderón, de 45 años, decidió detenerse en la banquina de Ruta 20, en Angaco, para dormir dentro de su vehículo tras un asado. Había bebido y no quiso manejar. Según su denuncia, mientras descansaba fue sorprendido por un grupo de policías que lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo patearon.
Policía condenado por golpear a un hombre mientras dormía en su auto
El juez Gerardo Fernández Caussi sentenció a Matías Durán a un año y dos meses de prisión condicional por apremios ilegales. Otros dos efectivos quedaron absueltos.