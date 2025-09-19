"
Policía condenado por golpear a un hombre mientras dormía en su auto

El juez Gerardo Fernández Caussi sentenció a Matías Durán a un año y dos meses de prisión condicional por apremios ilegales. Otros dos efectivos quedaron absueltos.

Vázquez contó que los agentes intentaron labrarle un acta de alcoholemia sin realizarle el test correspondiente. Antes de dejarlo ir, uno de los policías incluso le pidió disculpas, admitiendo que “se le había pasado la mano”.

La investigación y el fallo

Tres efectivos de la Comisaría 20° fueron imputados. Matías Durán y Maximiliano Riveros enfrentaron cargos por apremios ilegales, mientras que la oficial Emilse Pantano fue acusada de encubrimiento e incumplimiento de deberes por omitir detalles en el informe.

Durante el juicio, la fiscalía a cargo de Nicolás Schiattino pidió tres años de prisión condicional para Durán y Riveros, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y seis años de inhabilitación para Pantano.

Este viernes 19 de septiembre de 2025, el juez Gerardo Fernández Caussi condenó a Matías Durán a un año y dos meses de prisión condicional y le impuso reglas de conducta. No irá a la cárcel. Riveros y Pantano fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Próximos pasos

La sentencia no es firme y las partes pueden apelar. Mientras tanto, la víctima continúa exigiendo justicia por lo ocurrido en aquella noche que comenzó como una precaución y terminó en una violenta agresión.

