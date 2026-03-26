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Plaza Laprida: condenaron a un sujeto que atacó a un adolescente para robarle

El delincuente amenazó al menor con un arma blanca al grito de "dame el teléfono o te rajo". Recibió un año de prisión en suspenso.

En un juicio abreviado, la Justicia sanjuanina dictó una condena de un año de prisión en suspenso para un hombre que protagonizó un violento intento de robo en plena Plaza Laprida. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 23 de marzo, cuando el malviviente abordó a un adolescente que se encontraba sentado en el paseo público.

Según el legajo judicial, el agresor se sentó junto al joven y, bajo el pretexto de pedirle el celular para solicitar un auto por aplicación, intentó ganarse su confianza. Ante la negativa del menor, el sujeto cambió radicalmente su actitud: extrajo un objeto cortopunzante y lo increpó violentamente diciéndole: "Dame el teléfono o te rajo". El adolescente logró reaccionar a tiempo y escapar corriendo para dar aviso inmediato al 911.

Gracias al seguimiento de las cámaras del CISEM, personal del Comando Especial de Vigilancia logró identificar al sospechoso, quien vestía remera amarilla y pantalón gris. Los efectivos lo interceptaron minutos después en una parada de colectivos sobre calle Mendoza y Avenida Libertador.

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A pesar de que el personal policial, bajo las directivas del ayudante fiscal Dr. Alejandro Solera, realizó un rastrillaje exhaustivo en las inmediaciones para dar con el arma blanca, el resultado fue negativo, lo que indica que el autor se habría descartado de la misma durante la huida.

La fiscal en turno, Dra. Virginia Branca, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El caso se resolvió rápidamente mediante un acuerdo de juicio abreviado por el delito de Amenazas Agravadas por el uso de Arma no habida, quedando el condenado vinculado a una pena de ejecución condicional.

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