Plaza Laprida: condenaron a un sujeto que atacó a un adolescente para robarle

Según el legajo judicial, el agresor se sentó junto al joven y, bajo el pretexto de pedirle el celular para solicitar un auto por aplicación, intentó ganarse su confianza. Ante la negativa del menor, el sujeto cambió radicalmente su actitud: extrajo un objeto cortopunzante y lo increpó violentamente diciéndole: "Dame el teléfono o te rajo". El adolescente logró reaccionar a tiempo y escapar corriendo para dar aviso inmediato al 911.

Gracias al seguimiento de las cámaras del CISEM, personal del Comando Especial de Vigilancia logró identificar al sospechoso, quien vestía remera amarilla y pantalón gris. Los efectivos lo interceptaron minutos después en una parada de colectivos sobre calle Mendoza y Avenida Libertador.