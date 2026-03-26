En un juicio abreviado, la Justicia sanjuanina dictó una condena de un año de prisión en suspenso para un hombre que protagonizó un violento intento de robo en plena Plaza Laprida. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 23 de marzo, cuando el malviviente abordó a un adolescente que se encontraba sentado en el paseo público.
Plaza Laprida: condenaron a un sujeto que atacó a un adolescente para robarle
El delincuente amenazó al menor con un arma blanca al grito de "dame el teléfono o te rajo". Recibió un año de prisión en suspenso.