Quién es Noelia Castillo, la joven española de 25 años que hoy recibirá la eutanasia

En 2022, la joven fue víctima de una violación grupal. El 4 de octubre, después de haber consumido cocaína, se tiró desde el quinto piso de un edificio. La caída le provocó una lesión irreversible y quedó parapléjica.

Desde entonces, su día a día está atravesado por múltiples secuelas: sufre alteraciones sensitivas, dolor neuropático, incontinencia fecal y dependencia para realizar actividades básicas. En ese contexto, pidió acceder a la eutanasia, un derecho que está contemplado por la ley en España.

En julio de 2024, el pleno de la comisión aprobó por unanimidad la prestación de ayuda para morir. Consideraron que cumplía con todos los requisitos: una situación clínica “no recuperable”, que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante”.

Sin embargo, el padre de la joven intentó frenar la decisión. Para eso, recurrió a la organización Abogados Cristianos, que logró que un juzgado suspendiera momentáneamente la eutanasia. Aun así, en las distintas instancias judiciales se avaló la legalidad del procedimiento y se rechazaron todos los planteos presentados.

Qué dijo Noelia en su última entrevista

En su última entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Noelia habló sobre el impacto que su decisión tuvo en su familia: “Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años”.

“Quiero irme en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija”, explicó desde la casa de su abuela materna.

En la entrevista también tomó la palabra su mamá, que apuntó contra la decisión judicial: “No tengo una varita mágica para parar esto, porque una jueza ha decidido por la vida de mi hija; esto lo están decidiendo personas que ni siquiera la han parido”.