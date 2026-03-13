Piden 2 años y 6 meses de prisión para un excomisario acusado de peculado

Por ese motivo, la fiscalía solicitó una pena de un año de prisión en suspenso para el exfuncionario policial.

En tanto, respecto del tercer acusado, el exoficial principal Ulises Adrián Chirino, la fiscal pidió la absolución, al considerar que no se pudo acreditar su participación en las maniobras investigadas.

El debate es presidido por el juez Víctor Muñoz Carpino, quien deberá resolver la situación de los imputados una vez concluidas las instancias finales del proceso.

La defensa pidió la absolución

Por su parte, el abogado defensor Gustavo Sánchez solicitó la absolución de los tres acusados. El abogado sostuvo que durante el juicio no se logró demostrar que los imputados hayan sustraído elementos del depósito judicial.

“Le falta tipificación, no se sustrajo nada”, argumentó el defensor, quien además cuestionó el cambio de calificación legal en el caso de Gómez y planteó la nulidad de esa modificación, al considerar que se realizó en la etapa final del debate.

La investigación

De acuerdo con la acusación fiscal, Padilla —quien se desempeñaba como responsable del Depósito Judicial— habría participado junto a los otros imputados en maniobras para retirar autopartes de vehículos que estaban bajo custodia de la Justicia.

Según la investigación, los acusados identificaban rodados o piezas específicas, como llantas u ópticas, y luego retiraban esos elementos utilizando una camioneta perteneciente al propio depósito.

Las maniobras se habrían realizado en horarios en los que no cumplían funciones y aprovechando la falta de cierre perimetral del predio. La causa también cuenta con filmaciones que, según la fiscalía, mostrarían a los imputados durante esas acciones.

El caso adquiere mayor relevancia porque Padilla ya había sido condenado en 2021 en otra causa judicial. En aquella oportunidad, la jueza Mónica Lucero lo encontró responsable de utilizar para fines personales una camioneta Toyota Hilux que había sido secuestrada en una causa penal.

Por ese hecho recibió seis meses de prisión en suspenso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ese episodio también involucró al entonces juez Pablo Flores, quien había autorizado la entrega del vehículo de manera irregular y posteriormente renunció a su cargo cuando enfrentaba un proceso de jury de enjuiciamiento.

El fallo se conocerá la próxima semana

Tras los alegatos de la fiscalía y la defensa, el tribunal deberá escuchar las últimas palabras de los acusados antes de emitir el veredicto. La resolución del juez Muñoz Carpino se conocería la próxima semana. En caso de una condena para Padilla y Gómez, las penas solicitadas son de cumplimiento condicional, por lo que no implicarían prisión efectiva.