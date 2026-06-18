Detienen a un joven acusado de intentar prender fuego a su pareja

De acuerdo con la denuncia radicada ante la Policía, en medio del conflicto el joven habría tomado una botella con alcohol y arrojado el líquido inflamable sobre el cuerpo de su pareja, una joven de 20 años.

Siempre según la acusación, Mura habría sacado posteriormente un encendedor con la presunta intención de prender fuego a la mujer, generando momentos de gran tensión y desesperación dentro de la vivienda.

Uno de los aspectos más impactantes del caso es que la agresión no habría llegado a consumarse gracias a la intervención de la madre de la víctima, quien logró evitar que la situación tuviera consecuencias aún más graves.

Tras el episodio, se realizó un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría 21. Minutos después, el sospechoso fue localizado y detenido.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró elementos considerados de importancia para la investigación, entre ellos el recipiente que contenía alcohol y el encendedor que presuntamente habría sido utilizado durante el hecho denunciado.

Si bien la causa se encuentra en una etapa inicial, la principal hipótesis de los investigadores apunta a una tentativa de homicidio agravada por violencia de género, un delito que contempla severas penas en caso de comprobarse la responsabilidad penal del imputado.

La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se recaban testimonios y otras pruebas para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el episodio.