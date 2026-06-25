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Orrego encabezó una batería de obras en el 275° aniversario de Jáchal

En el marco del 275° aniversario de San José de Jáchal, el gobernador Marcelo Orrego encabezó una jornada de inauguraciones y anuncios con obras en seguridad, salud, infraestructura vial y agua potable, todas financiadas con fondos provinciales.

San José de Jáchal celebró este viernes su 275° aniversario con una agenda institucional marcada por la inauguración de obras públicas y anuncios destinados a fortalecer servicios esenciales para el departamento.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó las actividades acompañado por funcionarios provinciales y autoridades locales. La recorrida incluyó la inauguración de la remodelación y ampliación de la Comisaría 21, la habilitación de la pavimentación de la calle Eugenio Flores, la puesta en funcionamiento de una perforación de refuerzo para la Planta Potabilizadora de Villa Mercedes y una visita al Hospital San Roque, donde recorrió las nuevas prestaciones de diálisis y oncología.

Durante el acto central, el mandatario destacó que las obras fueron ejecutadas íntegramente con recursos provinciales.

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"Feliz de celebrar el 275° aniversario del departamento inaugurando obras importantes. Todas estas obras se financian 100% con fondos provinciales, como parte de un compromiso concreto con los vecinos. Sigo trabajando día a día para el desarrollo del departamento y la provincia", expresó Orrego.

En materia de seguridad, la remodelación integral de la Comisaría 21 permitió modernizar el edificio y adecuar sus instalaciones para mejorar tanto la atención al público como las condiciones de trabajo del personal policial.

En el área de salud, el gobernador recorrió el Hospital San Roque, donde comenzaron a funcionar nuevos servicios de mayor complejidad, entre ellos diálisis y oncología, prestaciones que permitirán que pacientes del norte sanjuanino ya no deban trasladarse a la Capital para recibir esos tratamientos.

Otra de las obras inauguradas fue la pavimentación de la calle Eugenio Flores, una arteria considerada estratégica para la circulación interna de Jáchal y que, según se informó, nunca había contado con asfalto.

La agenda continuó en Villa Mercedes, donde quedó habilitada una nueva perforación de refuerzo para la planta potabilizadora. La obra incrementará la capacidad de abastecimiento de agua potable y beneficiará a vecinos de Villa Mercedes, Gran China, La Frontera, Costa Canal y zonas aledañas. Además, el proyecto incluyó mejoras en cisternas, renovación de cañerías e infraestructura general mediante un trabajo conjunto entre OSSE, el Gobierno provincial y los fideicomisos mineros de Gualcamayo y Veladero Fase VI.

Durante su visita al departamento, Orrego también se refirió a uno de los proyectos de infraestructura más esperados para la región.

"La Ruta 40 Norte está entre mis prioridades, porque tiene que ver con nuestra producción. Tenemos que pensar en las futuras generaciones y trabajar para construir el futuro", afirmó.

Las actividades oficiales concluyeron con el tradicional desfile cívico-militar frente a la Plaza General San Martín, del que participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y vecinos del departamento, junto al intendente Matías Espejo.

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