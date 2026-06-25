Orrego encabezó una batería de obras en el 275° aniversario de Jáchal

"Feliz de celebrar el 275° aniversario del departamento inaugurando obras importantes. Todas estas obras se financian 100% con fondos provinciales, como parte de un compromiso concreto con los vecinos. Sigo trabajando día a día para el desarrollo del departamento y la provincia", expresó Orrego.

En materia de seguridad, la remodelación integral de la Comisaría 21 permitió modernizar el edificio y adecuar sus instalaciones para mejorar tanto la atención al público como las condiciones de trabajo del personal policial.

En el área de salud, el gobernador recorrió el Hospital San Roque, donde comenzaron a funcionar nuevos servicios de mayor complejidad, entre ellos diálisis y oncología, prestaciones que permitirán que pacientes del norte sanjuanino ya no deban trasladarse a la Capital para recibir esos tratamientos.

Otra de las obras inauguradas fue la pavimentación de la calle Eugenio Flores, una arteria considerada estratégica para la circulación interna de Jáchal y que, según se informó, nunca había contado con asfalto.

La agenda continuó en Villa Mercedes, donde quedó habilitada una nueva perforación de refuerzo para la planta potabilizadora. La obra incrementará la capacidad de abastecimiento de agua potable y beneficiará a vecinos de Villa Mercedes, Gran China, La Frontera, Costa Canal y zonas aledañas. Además, el proyecto incluyó mejoras en cisternas, renovación de cañerías e infraestructura general mediante un trabajo conjunto entre OSSE, el Gobierno provincial y los fideicomisos mineros de Gualcamayo y Veladero Fase VI.

Durante su visita al departamento, Orrego también se refirió a uno de los proyectos de infraestructura más esperados para la región.

"La Ruta 40 Norte está entre mis prioridades, porque tiene que ver con nuestra producción. Tenemos que pensar en las futuras generaciones y trabajar para construir el futuro", afirmó.

Las actividades oficiales concluyeron con el tradicional desfile cívico-militar frente a la Plaza General San Martín, del que participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y vecinos del departamento, junto al intendente Matías Espejo.