Una resolución judicial volvió a poner en discusión los límites de la legislación vigente sobre maltrato animal. Este lunes, la Justicia dictó una condena de 15 días de prisión condicional para una joven de apellido Campillay, tras comprobarse que generó y poseyó material sexual con un perro. La decisión generó un inmediato rechazo en sectores proteccionistas, que reclaman sanciones más severas.
Mujer recibió 15 días de prisión condicional por abusar sexualmente de un perro
Una joven fue condenada a 15 días de prisión condicional tras admitir que generó material sexual con un perro. El caso generó indignación y críticas por la levedad de la pena.