Mujer recibió 15 días de prisión condicional por abusar sexualmente de un perro

El caso no surgió a partir de una denuncia directa, sino en el marco de una investigación paralela. Según fuentes judiciales, las pruebas fueron halladas durante una causa por abuso sexual que tramitaba la UFI Anivi, en la que la pareja de la imputada ya había sido condenada mediante un juicio abreviado. En ese contexto, durante el secuestro y análisis de dispositivos electrónicos, los investigadores accedieron al teléfono celular de la joven.

Al revisar el contenido, encontraron al menos ocho videos y múltiples capturas que registraban actos de zoofilia. El material fue considerado contundente y derivó en la imputación formal. Durante la audiencia, que se desarrolló de manera reservada, la acusada reconoció los hechos y aceptó los cargos en su contra.