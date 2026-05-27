Santiago Nesman firmó y es nuevo refuerzo de Urquiza

La trayectoria de Nesman está marcada por una decisión tomada a los 17 años: salir de San Juan para crecer. Pasó por Jáchal, tuvo una experiencia en Italia y recibió el llamado de la preselección nacional. En cada etapa encontró algo para llevarse. "Al estar afuera, uno tiene que ser mucho más profesional. Nadie te dice nada, pero vos solo tenés que darte cuenta de qué es lo que te hace bien. Creo que he mejorado bastante y siempre traté de sacar lo bueno de cada club y de cada lugar", explicó.

Sobre el básquet provincial, Nesman fue directo: hay talento, pero faltan proyectos. "Hay jugadores buenos, pero todos tienen que irse a jugar afuera porque acá por ahí no hay proyecto". Es por eso que valoró lo que está construyendo Urquiza: un plantel conformado casi íntegramente por jugadores de la provincia que compite de igual a igual en una conferencia de alto nivel.

Este viernes, el alero tendrá su primer partido oficial con la camiseta de Urquiza ante Sparta. El equipo llega a la cita con el impulso de una fase regular sólida, y un triunfo daría confianza al grupo antes de los playoffs. Nesman ya trabaja el scouting del rival junto al cuerpo técnico y no lo toma como un trámite: "Como esto lo tomo como un trabajo, hay que ser responsable en todo. Es superimportante conocer al rival para que el día del partido no te sorprenda nada".