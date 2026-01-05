Más del triple de alcohol permitido: el dato clave del camionero detenido

Tras el ataque, el camionero se dio a la fuga y desató una persecución que se extendió por la Ruta 141 y luego por la Ruta Nacional 20, durante la cual realizó maniobras peligrosas, invadió carriles y desobedeció reiteradas señales de detención, sirenas y balizas, poniendo en riesgo a otros conductores.

El operativo se prolongó por más de 80 kilómetros y finalizó en Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, donde un procedimiento coordinado permitió interceptar el vehículo. El conductor fue identificado como Edgardo Gastón Algañaraz, de 50 años, domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza.

El camionero quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. En las próximas horas se realizará la audiencia en la que la Fiscalía formalizará las imputaciones, que incluirían conducción en estado de ebriedad, atentado contra la autoridad, además de posibles cargos por lesiones, daños y resistencia a la autoridad.

El valor registrado en el test de alcoholemia será un elemento central en la causa, ya que confirma que el conductor manejaba en un estado que representaba un grave peligro tanto para los policías como para terceros que circulaban por la ruta.