Más del triple de alcohol permitido: el dato clave del camionero detenido

El camionero detenido tras una persecución de más de 80 kilómetros tenía 1,50 g/l de alcohol en sangre, un valor que triplica el límite permitido y agrava su situación judicial.

El resultado del análisis de alcoholemia fue el dato que terminó de agravar la situación del camionero mendocino que protagonizó una violenta persecución policial durante la madrugada del martes. El conductor registró 1,50 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del máximo permitido de 0,50 g/l.

El hecho se produjo alrededor de las 2:55 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 141, en la zona de Cuestas de las Vacas, cuando efectivos de la Policía Rural intentaron detener un camión Scania blanco cuyo conductor presentaba signos evidentes de ebriedad. Lejos de acatar la orden, el hombre embistió a los uniformados y colisionó con una motocicleta oficial.

Como consecuencia del impacto, un efectivo policial resultó herido y fue asistido de inmediato por personal sanitario. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Tras el ataque, el camionero se dio a la fuga y desató una persecución que se extendió por la Ruta 141 y luego por la Ruta Nacional 20, durante la cual realizó maniobras peligrosas, invadió carriles y desobedeció reiteradas señales de detención, sirenas y balizas, poniendo en riesgo a otros conductores.

El operativo se prolongó por más de 80 kilómetros y finalizó en Las Trancas, en el límite con la provincia de San Luis, donde un procedimiento coordinado permitió interceptar el vehículo. El conductor fue identificado como Edgardo Gastón Algañaraz, de 50 años, domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza.

El camionero quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. En las próximas horas se realizará la audiencia en la que la Fiscalía formalizará las imputaciones, que incluirían conducción en estado de ebriedad, atentado contra la autoridad, además de posibles cargos por lesiones, daños y resistencia a la autoridad.

El valor registrado en el test de alcoholemia será un elemento central en la causa, ya que confirma que el conductor manejaba en un estado que representaba un grave peligro tanto para los policías como para terceros que circulaban por la ruta.

