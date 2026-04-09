Liberaron al empresario denunciado por vecinos: la causa por extorsión sigue

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Mattar, quien avanzó con imputaciones por extorsión, amenazas, estafa, daño y usurpación, en un expediente que fue creciendo en volumen y en complejidad. En ese contexto, la Justicia ya había ordenado medidas como la restitución de sectores comunes del edificio y el secuestro de cámaras de seguridad para intentar reconstruir lo ocurrido dentro del consorcio.

En las últimas horas, el caso tuvo un giro importante. En una nueva audiencia, el juez Guillermo Adárvez resolvió dejar sin efecto la prisión domiciliaria que pesaba sobre Di Módica y ordenó su libertad inmediata. Sin embargo, la decisión no implica un alivio total para el imputado, ya que deberá cumplir una serie de condiciones estrictas mientras continúa el proceso.

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Durante la audiencia, el empresario se comprometió a presentarse cada vez que sea citado y a no entorpecer la investigación. Además, deberá fijar domicilio en Pocito, presentarse de manera periódica ante la Policía y, especialmente, no podrá regresar al edificio donde se originó el conflicto ni mantener ningún tipo de contacto con los denunciantes. Estas restricciones estarán vigentes al menos hasta el 10 de julio, en una etapa clave de la causa.

Aunque recuperó la libertad, su situación judicial sigue siendo delicada. El expediente continúa en plena etapa de investigación y se espera que en los próximos meses se sumen nuevas pruebas y testimonios que permitan esclarecer el alcance de los hechos denunciados.

En paralelo, volvió a tomar relevancia un antecedente que había quedado en el pasado. En 2017, Di Módica fue investigado en una causa vinculada a la presunta venta de mercadería destinada a asistencia social. Si bien en ese momento fue sobreseído, ese episodio vuelve a aparecer en escena y suma contexto a una figura que ya había estado bajo la lupa judicial.

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Hoy, el empresario transita una nueva instancia: en libertad, pero condicionado y con una causa que sigue creciendo. Lo que empezó como un problema puertas adentro de un edificio, terminó convertido en un expediente que ahora deberá ser resuelto en los tribunales.