El feriado de este lunes 25 de mayo arrancó con un clima ideal para quedarse en casa, disfrutar de un chocolate caliente y los tradicionales pastelitos. Según los datos oficiales actualizados a las 8 de la mañana, la temperatura real fue de 1.8°C, pero el viento del noroeste hizo que la sensación térmica descendiera hasta los -0.4°C.
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Lunes ideal para chocolate caliente y pastelitos: la sensación térmica fue de -0.4°C
La semana comenzó con un marcado descenso de la temperatura. El reporte oficial registró una mañana sumamente fría con una mínima real que se ubicó en los 1.8°C.