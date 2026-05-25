Lunes ideal para chocolate caliente y pastelitos: la sensación térmica fue de -0.4°C

El cielo se presentó ligeramente nublado y con presencia de humo, acompañado por una humedad muy alta del 90% y una visibilidad reducida a 6 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa que el ambiente fresco continuará, con una temperatura máxima estimada en los 17°C, mientras que la mínima prevista para el día se fijó en los 2°C.