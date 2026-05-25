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Lunes ideal para chocolate caliente y pastelitos: la sensación térmica fue de -0.4°C

La semana comenzó con un marcado descenso de la temperatura. El reporte oficial registró una mañana sumamente fría con una mínima real que se ubicó en los 1.8°C.

El feriado de este lunes 25 de mayo arrancó con un clima ideal para quedarse en casa, disfrutar de un chocolate caliente y los tradicionales pastelitos. Según los datos oficiales actualizados a las 8 de la mañana, la temperatura real fue de 1.8°C, pero el viento del noroeste hizo que la sensación térmica descendiera hasta los -0.4°C.

El cielo se presentó ligeramente nublado y con presencia de humo, acompañado por una humedad muy alta del 90% y una visibilidad reducida a 6 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa que el ambiente fresco continuará, con una temperatura máxima estimada en los 17°C, mientras que la mínima prevista para el día se fijó en los 2°C.

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