Nuevos detalles del trágico accidente en Santa Lucía que dejó un fallecido

Producto de la violencia del impacto, Andino falleció en el lugar, mientras que Olivares sufrió graves heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanece internado.

Según relataron vecinos de la zona, el accidente se produjo sin la intervención de terceros, aunque la investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

El fallecimiento del conductor fue constatado por personal médico de la ambulancia 107. En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes e inspección ocular.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.