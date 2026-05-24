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Nuevos detalles del trágico accidente en Santa Lucía que dejó un fallecido

Tras el choque, el auto terminó sobre la vereda de una vivienda ubicada en Balcarce al 1090 norte.

Se conocieron nuevos detalles del trágico siniestro vial ocurrido en Santa Lucía, que terminó con la muerte de un hombre y otro joven gravemente herido durante la noche del sábado.

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió el 23 de mayo, alrededor de las 23:30, sobre calle Balcarce, unos 600 metros al norte de calle Roque Sáenz Peña. Por allí circulaba un automóvil Peugeot 307 conducido por Alejandro Andino, quien iba acompañado por Nicolás Olivares.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo se desplazaba de sur a norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado e impactó violentamente contra una pilastra. Tras el choque, el auto terminó sobre la vereda de una vivienda ubicada en Balcarce al 1090 norte.

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Producto de la violencia del impacto, Andino falleció en el lugar, mientras que Olivares sufrió graves heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanece internado.

Según relataron vecinos de la zona, el accidente se produjo sin la intervención de terceros, aunque la investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

El fallecimiento del conductor fue constatado por personal médico de la ambulancia 107. En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes e inspección ocular.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

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