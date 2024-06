La fuerte sospecha del hermano de Loan: "Es raro que se haya ido caminando solo"

Con respecto a la relación que mantiene con su tío, explicó: “Yo tengo poca relación con mi tío. Lo veía siempre por calle y siempre nos saludábamos".

A su vez, se refirió a la pareja que también está demorada: “A las otras personas las conozco de vista, nunca tuvimos un trato ni nada por el estilo, ni siquiera compartimos mesa en algún lugar"

“No es común que hayan ido a comer a lo de mi abuela. Es la primera vez que yo sé que fueron”, dijo el hombre.

Por último, habló del trato que tuvo con su tío cuando comenzaron a buscar a Loan: “No tuve contacto con mi tío, ni en ese momento ni ahora. Él no me saludó, ni me miró, ni me dijo nada. No tenemos diálogo”.

La defensa de la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan: "El nene se fue y nadie se dio cuenta"

La esposa del tío de Loan, uno de los demorados por la desaparición del nene de cinco años, defendió a su marido, dijo que está demorado "porque estaba con el chico" y explicó cómo fueron los hechos.

"Yo estaba en la casa con la abuela, me llamó por teléfono mi marido y me dijo fijate si llegó Loan. Y ahí salí caminando por el monte buscando a Loan”, contó sobre cómo comenzó la desesperada búsqueda del menor.

La mujer dijo que su marido le relató cómo ocurrió todo: "Dijo que le peló la naranja y que Loan se fue. Que no se dieron cuenta de que no estaba, pero que a los chicos les dijo que quería ir con su papá”.

En ese sentido, deslizó su hipótesis: ”Lo que pensamos es que había alguien en el monte que lo agarró y le tapó la boca porque en ese momento empezamos a gritar, pero no nos escuchó. Otra cosa no nos cuadra. Cinco minutos tardaron en ir a buscarlo”.

La esposa de uno de los demorados detalló que Loan estaba vestido con un pantalón negro y una remera negra manga corta, y dijo que "no era la primera vez que venía al campo a caballo con su papa”.

Además, dijo que su marido continúa incomunicado, al igual que la pareja que estaba con ellos al momento de ver por última vez a Loan.