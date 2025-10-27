Lo que comenzó como una investigación por amenazas agravadas terminó con un hallazgo inesperado en el departamento Chimbas. Durante la mañana de este lunes, efectivos de la UFI Genérica, bajo las órdenes del fiscal Francisco Pizarro, realizaron una serie de allanamientos que derivaron en el secuestro de droga y un arma de fuego.
La allanaron por amenazas y terminaron encontrando balas y marihuana
Durante una serie de allanamientos en Chimbas por una causa de amenazas, la Policía descubrió más de un kilo de marihuana y un arma casera. Una mujer fue detenida y la investigación pasó a la órbita federal.