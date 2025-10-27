La allanaron por amenazas y terminaron encontrando balas y marihuana

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al Departamento Drogas Ilegales, que procedió al secuestro del material estupefaciente y notificó a la Justicia Federal para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el lugar fue aprehendida una mujer identificada como Anabela Beatriz Castillo, quien quedó vinculada a una nueva causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La detención no se relaciona con la investigación original, aunque su domicilio fue parte de los allanamientos autorizados por la justicia provincial.

Paralelamente, personal de Criminalística trabajó en la recolección del material balístico y demás elementos de interés, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Con este resultado, la investigación inicial derivó en una causa de mayor complejidad, sumando la intervención de la Justicia Federal. En tanto, la mujer permanece detenida mientras se aguarda la imputación formal.