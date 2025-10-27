"
La allanaron por amenazas y terminaron encontrando balas y marihuana

Durante una serie de allanamientos en Chimbas por una causa de amenazas, la Policía descubrió más de un kilo de marihuana y un arma casera. Una mujer fue detenida y la investigación pasó a la órbita federal.

Lo que comenzó como una investigación por amenazas agravadas terminó con un hallazgo inesperado en el departamento Chimbas. Durante la mañana de este lunes, efectivos de la UFI Genérica, bajo las órdenes del fiscal Francisco Pizarro, realizaron una serie de allanamientos que derivaron en el secuestro de droga y un arma de fuego.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos domicilios ubicados sobre calle Gobernador Izasa, en los barrios Pateta, Los Toneles y Arenales. En esos lugares, los uniformados efectuaron tareas de registro y búsqueda de elementos vinculados a una causa por amenazas agravadas, en curso desde la semana pasada.

Sin embargo, en uno de los allanamientos, el operativo tomó un rumbo inesperado: los policías hallaron 1,305 kilos de marihuana, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 UAB y municiones calibre 9 milímetros.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al Departamento Drogas Ilegales, que procedió al secuestro del material estupefaciente y notificó a la Justicia Federal para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el lugar fue aprehendida una mujer identificada como Anabela Beatriz Castillo, quien quedó vinculada a una nueva causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La detención no se relaciona con la investigación original, aunque su domicilio fue parte de los allanamientos autorizados por la justicia provincial.

Paralelamente, personal de Criminalística trabajó en la recolección del material balístico y demás elementos de interés, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Con este resultado, la investigación inicial derivó en una causa de mayor complejidad, sumando la intervención de la Justicia Federal. En tanto, la mujer permanece detenida mientras se aguarda la imputación formal.

