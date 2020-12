La acusada de matar a su pareja en Ullum, "desvaría" y asegura no recordar nada

La situación de Ester Villalobo no es sencilla. Hoy cumple sus 35 años, en una celda policial, en un estado de shock que por momentos la hace desvariar, según contó la defensa a sanjuan8.com. No recuerda nada, no cree que su esposo esté muerto, sigue manifestando que sólo fue un accidente aunque el alcohol y su temperamento ansioso pudieron haber sido explosivos en la tragedia.

Lo que ocurrió esa noche tiene varias versiones. Una de ellas, la de la presunta asesina: dijo que su pareja se había caído sobre una viga en el CIC de Ullum, y que se habría lastimado gravemente, pero las pericias en el cuerpo de la víctima manifestaron lo contrario. Un cuchillo con hoja de 3mm había sido incrustado en su torso, causando graves heridas que terminaron en su muerte.

La Policía realizó varios allanamientos descubriendo elementos clave en la investigación. Ropa con sangre, el arma homicida, entre tanto; también secuestraron elementos que le pertenecen al padre de la acusada. Un automóvil, objetos de su vivienda, teléfonos celulares, notbooks, entre otros se encuentran en manos de los investigadores.

Mientras tanto, la jueza del 3er Juzgado de Instrucción, María Gema Guerrero, tomará la decisión de solicitarle a los profesionales de Menores que realicen una cámara gesell para la hija de 5 años de la pareja y para el sobrino, que también estuvo en el lugar de los hechos.

¿Hubo violencia previa al hecho? ¿Cómo era la relación en esa pareja de 12 años de historia? Según la familia de la acusada, bien. Por ahora, no han reconocido que hayan tenido un trato malo en este periodo; pero estas declaraciones informales (que seguro serán preguntas que hará la jueza en su momento) no coinciden con las palabras de la familia de Jorge. Ellos aseguran que desde que están juntos, ella no permite que se vea con su familia, ni con sus allegados.

Si fue una relación enfermiza, con violencia y demás elementos, se tendrá que averiguar para develar por qué Ester decidió matar a su marido. Por ahora, la defensa pedirá la eximición de prisión y las pericias psicológicas para determinar el grado de desvarío de la víctima.

En tanto, la Dirección de la Niñez intervino en el caso por la única hija de la pareja, de 5 años, quien podría quedar al cuidado de un familiar. Su abuelo ya adelantó que no puede cuidarla, por lo que los tíos podrían hacerse cargo mientras se desarrolla el proceso. La cámara gesell podría ser la próxima semana.