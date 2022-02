Investigan a un subjefe de la Policía por chocar en un auto que sacó de la Brigada

Este accidente destapó una olla que desnudaría nuevas irregularidades en la Fuerza. Según confirmaron desde Control y Gestión, a sanjuan8.com, este jueves van a iniciar el sumario administrativo contra el funcionario policial por las presuntas irregularidades que se pudieron cometer. Lo que se investigará además será las condiciones en las que viajaba: quién manejaba, en qué condiciones lo hacía; si hubo dosaje de sangre y estupefacientes y si realmente dio positivo, tal como confirmaron las fuentes a este medio.

Es que lo que pudo saber sanjuan8.com de fuentes extraoficiales, el comisario viajaba de bermudas y ojotas; y él estaba al volante y que la alcoholemia fue, efectivamente, positiva; pero al consultar este dato con las autoridades que están a cargo de la investigación, aseguraron que "no está descripto en las actuaciones preliminares". Este informe fue firmado por un superior que había estado de licencia al momento del hecho, pero que es parte de la seccional 6ta. Lo que llama la atención es que el informe del accidente no está emitido por la jurisdicción que corresponde; es decir que no hay detalles de la mecánica del siniestro, y además, en el informe de la seccional 6ta, figura como conductora del vehículo la cabo de la Brigada.

Presuntas irregularidades en el uso del auto policial

Se sabe que no es un móvil policial con ploteo reglamentario, sino un auto civil que pertenecería a la Brigada Sur o la Brigada de calle (condiciones que están bajo investigación policial); es un Renault Logan (foto). Los testimonios recabados hasta el momento indicaría que lo vieron en la comisaría por última vez entre las 22 y las 23, mientras que el informe indica que el siniestro fue a las 23.30. Ese dato será clave para determinar qué estaba haciendo y hacia dónde se dirigía con el auto.

Otro punto que está en dudas es qué sucedió con los informes de alcoholemia. Es parte del protocolo que, ante un hecho similar, se eleve el informe de alcoholemia y el narcotest de todos los efectivos que participaron del siniestro. Si el uniformado se niega a someterse a ese examen, también debe quedar registrado en el informe, para el posterior sumario. En este caso, no hay registro de ninguna circunstancia.

Las próximas horas serán decisivas para el inicio de la investigación en profundidad, y podría desprenderse nuevas instancias investigativas.