Intentó atacar a su ex, apuntó a un policía y fue detenido tras un forcejeo

Tras una persecución por la zona, los uniformados lograron localizarlo a pocas cuadras, en una vivienda del loteo Las Margaritas, propiedad de un amigo suyo, identificado como Víctor Morán.

Al verse acorralado, Suárez extrajo de entre sus prendas una tumbera y apuntó directamente contra uno de los policías mientras lo amenazaba: “Dejame ir o te voy a matar”. En medio del forcejeo, el efectivo logró reducirlo sin disparar un solo tiro, evitando una tragedia.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron cuatro cartuchos de 9 mm, además de una segunda tumbera que estaba dentro de la vivienda.

El agresor quedó detenido y a disposición de la Justicia de Flagrancia, acusado por los delitos de violación de medidas judiciales, amenazas agravadas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Fuentes policiales indicaron que Suárez ya contaba con antecedentes delictivos y había protagonizado otros episodios violentos. Desde la UFI CAVIG remarcaron la importancia del rápido accionar policial, que impidió que el hecho terminara con consecuencias más graves.