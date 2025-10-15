"
Intentó atacar a su ex, apuntó a un policía y fue detenido tras un forcejeo

Andrés Suárez, un mendocino con antecedentes, violó una restricción de acercamiento y amenazó a un policía con una tumbera. Fue detenido en Chimbas tras una persecución.

En la mañana de este miércoles se vivieron momentos de extrema tensión en el barrio Güemes, cuando un hombre armado violó una orden judicial de restricción en perjuicio de su expareja y terminó amenazando de muerte a un policía.

Todo comenzó pasadas las 9 de la mañana, cuando una mujer de 47 años pidió auxilio al 911 al ver a su expareja, Andrés Aníbal Suárez, merodeando su casa con aparentes intenciones de agredirla. El hombre, oriundo de Mendoza y con antecedentes penales, tiene vigente desde el 26 de agosto una prohibición de acercamiento dictada por la UFI CAVIG.

Efectivos de la Comunal de Chimbas, comisionados por el grupo Halcón, acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, al notar la presencia policial, Suárez se dio a la fuga.

Tras una persecución por la zona, los uniformados lograron localizarlo a pocas cuadras, en una vivienda del loteo Las Margaritas, propiedad de un amigo suyo, identificado como Víctor Morán.

Al verse acorralado, Suárez extrajo de entre sus prendas una tumbera y apuntó directamente contra uno de los policías mientras lo amenazaba: “Dejame ir o te voy a matar”. En medio del forcejeo, el efectivo logró reducirlo sin disparar un solo tiro, evitando una tragedia.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron cuatro cartuchos de 9 mm, además de una segunda tumbera que estaba dentro de la vivienda.

El agresor quedó detenido y a disposición de la Justicia de Flagrancia, acusado por los delitos de violación de medidas judiciales, amenazas agravadas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Fuentes policiales indicaron que Suárez ya contaba con antecedentes delictivos y había protagonizado otros episodios violentos. Desde la UFI CAVIG remarcaron la importancia del rápido accionar policial, que impidió que el hecho terminara con consecuencias más graves.

