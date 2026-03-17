Insólito robo: se llevaba productos escondidos y pagó solo tres galletas

El hecho se produjo alrededor de las 17 horas. Según la causa, Masman ingresó al local, recorrió el establecimiento y fue escondiendo entre sus prendas y el bolso cuatro acondicionadores, dos shampoos, cuatro potes de crema corporal Nivea, un trozo de queso de 100 gramos y un desodorante marca Kevin. Luego tomó las galletas, se dirigió a la caja número 2, las abonó y se retiró hacia el hall de entrada del local.

image

Fue en ese momento cuando un oficial de seguridad que trabajaba en el comercio lo interceptó y le pidió que regresara adentro. Al dejar los productos sobre una mesa, el personal del local le preguntó si iba a abonarlos. La respuesta de Masman fue directa: dijo que no iba a pagarlos. Eso derivó en su aprehensión en el lugar.