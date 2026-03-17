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Insólito robo: se llevaba productos escondidos y pagó solo tres galletas

Un hombre escondió entre su ropa y una cartera varios productos de un supermercado de Rivadavia, pagó únicamente unas galletas en caja y fue atrapado al salir. Cerró la causa con una probation de un año.

Un llamativo hecho delictivo ocurrido en el supermercado Café América, ubicado en calle Rastreador Calivar 306 de Rivadavia, tuvo rápida resolución judicial. El acusado, identificado como Masman, fue detenido el domingo 15 de marzo tras intentar sustraer una decena de productos que escondió entre su ropa y un bolso tipo mariconera, mientras pagaba en caja únicamente tres galletas obleas para no levantar sospechas.

El hecho se produjo alrededor de las 17 horas. Según la causa, Masman ingresó al local, recorrió el establecimiento y fue escondiendo entre sus prendas y el bolso cuatro acondicionadores, dos shampoos, cuatro potes de crema corporal Nivea, un trozo de queso de 100 gramos y un desodorante marca Kevin. Luego tomó las galletas, se dirigió a la caja número 2, las abonó y se retiró hacia el hall de entrada del local.

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Fue en ese momento cuando un oficial de seguridad que trabajaba en el comercio lo interceptó y le pidió que regresara adentro. Al dejar los productos sobre una mesa, el personal del local le preguntó si iba a abonarlos. La respuesta de Masman fue directa: dijo que no iba a pagarlos. Eso derivó en su aprehensión en el lugar.

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La intervención judicial

El personal policial consultó a la Unidad de Abordaje Territorial, cuyo referente, el Dr. Francisco Montaño, dispuso la presencia del Ayudante Fiscal de turno, el Dr. Gustavo Mendoza. Luego de interiorizarse del hecho, Mendoza tomó contacto con el Fiscal de turno, el Dr. Fernando Bonomo, quien ordenó dar inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. A Masman se le informó que quedaría detenido, vinculado a un legajo de flagrancia, el delito imputado y su derecho a guardar silencio y designar abogado defensor.

La condena acordada

La causa cerró con un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba por un año, con tres condiciones. Masman deberá cumplir 90 horas de trabajo comunitario no remunerado en nueve meses en la municipalidad más cercana a su domicilio, realizar una reparación simbólica de $20.000 a favor de FUNDAME, y respetar una prohibición de ingresar al Café América o acercarse a menos de 200 metros del local comercial.

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