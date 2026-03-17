Un llamativo hecho delictivo ocurrido en el supermercado Café América, ubicado en calle Rastreador Calivar 306 de Rivadavia, tuvo rápida resolución judicial. El acusado, identificado como Masman, fue detenido el domingo 15 de marzo tras intentar sustraer una decena de productos que escondió entre su ropa y un bolso tipo mariconera, mientras pagaba en caja únicamente tres galletas obleas para no levantar sospechas.
Insólito robo: se llevaba productos escondidos y pagó solo tres galletas
Un hombre escondió entre su ropa y una cartera varios productos de un supermercado de Rivadavia, pagó únicamente unas galletas en caja y fue atrapado al salir. Cerró la causa con una probation de un año.