"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > UNSJ

Ingeniería en la UNSJ: Minas, récord de inscriptos y Agronomía dio la sorpresa

La Facultad de Ingeniería vive uno de sus ingresos más concurridos. Aulas llenas y fuerte demanda: más de 650 aspirantes eligieron Ingeniería de Minas y se consolida el interés por las carreras "duras" . Además, Agronomía repuntó fuerte con 250 inscriptos.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) arrancó el ciclo 2026 con un movimiento intenso en sus pasillos y aulas. La demanda estudiantil se mantiene alta y los números del curso de ingreso confirman que las carreras técnicas siguen siendo una opción prioritaria para los jóvenes de la provincia.

Según detalló la decana Andrea Díaz, la institución transita uno de los ingresos más concurridos de los últimos tiempos, con más de 350 chicos que ya aprobaron la instancia virtual y un grueso de alumnos cursando ahora la modalidad intensiva presencial.

El ranking de las elegidas

Te puede interesar...

Como viene ocurriendo hace años, Ingeniería de Minas se ubicó nuevamente en la cima de las preferencias. Alrededor de 650 aspirantes optaron por esta formación, un dato que refleja la tracción que genera la actividad minera y su proyección laboral en la economía local.

En el podio de las más buscadas la siguen dos históricas: Ingeniería Civil e Industrial. Ambas mantienen una matrícula "robusta y estable", consolidándose como las opciones tradicionales que nunca pierden vigencia.

La sorpresa del campo y los fierros

El dato distintivo de este 2026 es el repunte de Ingeniería Agronómica. Con 250 inscriptos, la carrera logró revertir años de matrículas bajas. "Es un número muy grato, porque muestra interés en un área clave para el desarrollo productivo de San Juan", valoró la decana. También se destacó el crecimiento de Ingeniería Mecánica, que sigue sumando adeptos.

Fechas claves para los ingresantes

Para los que están en pleno cursado, el calendario aprieta. Actualmente se desarrolla el módulo de Matemática, mientras que el tramo de Lectura y Comprensión de Textos ya cerró sus parciales (los que deben recuperar tendrán su chance en la primera semana de marzo).

Mirando a futuro, la Facultad no descansa: el próximo 13 de abril ya se pondrá en marcha el curso de ingreso a distancia para quienes estén pensando en entrar recién en el ciclo 2027.

Temas

Te puede interesar