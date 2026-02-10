Ingeniería en la UNSJ: Minas, récord de inscriptos y Agronomía dio la sorpresa

Como viene ocurriendo hace años, Ingeniería de Minas se ubicó nuevamente en la cima de las preferencias. Alrededor de 650 aspirantes optaron por esta formación, un dato que refleja la tracción que genera la actividad minera y su proyección laboral en la economía local.

En el podio de las más buscadas la siguen dos históricas: Ingeniería Civil e Industrial. Ambas mantienen una matrícula "robusta y estable", consolidándose como las opciones tradicionales que nunca pierden vigencia.

La sorpresa del campo y los fierros

El dato distintivo de este 2026 es el repunte de Ingeniería Agronómica. Con 250 inscriptos, la carrera logró revertir años de matrículas bajas. "Es un número muy grato, porque muestra interés en un área clave para el desarrollo productivo de San Juan", valoró la decana. También se destacó el crecimiento de Ingeniería Mecánica, que sigue sumando adeptos.

Fechas claves para los ingresantes

Para los que están en pleno cursado, el calendario aprieta. Actualmente se desarrolla el módulo de Matemática, mientras que el tramo de Lectura y Comprensión de Textos ya cerró sus parciales (los que deben recuperar tendrán su chance en la primera semana de marzo).

Mirando a futuro, la Facultad no descansa: el próximo 13 de abril ya se pondrá en marcha el curso de ingreso a distancia para quienes estén pensando en entrar recién en el ciclo 2027.