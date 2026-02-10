Golpe a la piratería digital: caen Magis TV y Xuper TV en toda Argentina

La decisión se enmarca en la denominada “Operación 404”, una investigación internacional encabezada por el Ministerio de Justicia de Brasil, con participación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) en Argentina. La causa incluyó allanamientos, ciberpatrullajes y el secuestro de cientos de TV Boxes, además de la identificación de responsables que podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.

A este escenario se sumó un cambio regulatorio reciente: el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, que incorpora cláusulas estrictas para combatir la piratería digital y reforzar la protección de los derechos de autor.

image

Ante este contexto, las propias plataformas intentaron reducir su exposición legal eliminando contenido local, antes de quedar completamente inoperativas.

Especialistas en seguridad informática reiteraron además los riesgos de utilizar este tipo de aplicaciones, que no se encontraban en tiendas oficiales y requerían la descarga de archivos APK desde fuentes externas, lo que facilitaba el ingreso de virus, spyware y malware.

Tras los primeros bloqueos a Magis TV en 2024, había surgido Xuper TV como una alternativa. Sin embargo, la Justicia determinó que se trataba de una versión reciclada para eludir controles legales.

Con el nuevo bloqueo, ambas plataformas quedaron inutilizables en Argentina y actualmente muestran mensajes de error que indican que las cuentas no pueden utilizarse en la región.