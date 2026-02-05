Un nuevo informe científico encendió las alarmas sobre el futuro hídrico de la provincia. El estudio, publicado en la revista Andean Geology y realizado por especialistas del CONICET y la Universidad Nacional de San Juan, proyecta un escenario de escasez sostenida para las próximas décadas en la cuenca del Río San Juan.
Entre 2030 y 2035 el caudal de agua caería a la mitad de lo necesario
Investigadores del CONICET y la UNSJ proyectaron el caudal hasta 2071. Advierten que difícilmente se cubra la demanda de 1.200 hm³ y prevén una crisis severa para la próxima década.