Entre 2030 y 2035 el caudal de agua caería a la mitad de lo necesario

Investigadores del CONICET y la UNSJ proyectaron el caudal hasta 2071. Advierten que difícilmente se cubra la demanda de 1.200 hm³ y prevén una crisis severa para la próxima década.

Un nuevo informe científico encendió las alarmas sobre el futuro hídrico de la provincia. El estudio, publicado en la revista Andean Geology y realizado por especialistas del CONICET y la Universidad Nacional de San Juan, proyecta un escenario de escasez sostenida para las próximas décadas en la cuenca del Río San Juan.

El trabajo, encabezado por los investigadores Cristian Villarroel, Mónica Morvillo, Emmanuel Ocaña, María Yanina Esper Angillieri y Eduardo Kruse, analizó registros históricos desde 1909 hasta 2021. Mediante un modelo estadístico, proyectaron el comportamiento del escurrimiento hasta el ciclo 2070–2071, confirmando una tendencia general al descenso influenciada por la disminución de nevadas y el aumento de temperaturas en los Andes.

Los años más difíciles

La conclusión central es preocupante: los caudales futuros difícilmente logren cubrir de manera estable la demanda anual de consumo de la provincia, estimada en 1.200 hectómetros cúbicos.

Los expertos trazaron dos etapas críticas en el corto y mediano plazo:

  • 2026-2029: Se esperan caudales apenas superiores al umbral de consumo, lo que será insuficiente para recargar los embalses o recuperar los ecosistemas dañados por la sequía actual.
  • 2030-2035: Se proyecta el escenario más severo, con un escurrimiento que caería a 680 hectómetros cúbicos anuales, casi la mitad de lo que San Juan necesita para funcionar.

El informe destaca que la retracción de la criósfera andina (glaciares y nieve) altera el régimen del río, volviendo urgente la planificación de políticas de adaptación para gestionar un recurso que será cada vez más escaso.

