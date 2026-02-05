Entre 2030 y 2035 el caudal de agua caería a la mitad de lo necesario

La conclusión central es preocupante: los caudales futuros difícilmente logren cubrir de manera estable la demanda anual de consumo de la provincia, estimada en 1.200 hectómetros cúbicos.

Los expertos trazaron dos etapas críticas en el corto y mediano plazo:

2026-2029: Se esperan caudales apenas superiores al umbral de consumo, lo que será insuficiente para recargar los embalses o recuperar los ecosistemas dañados por la sequía actual.

Se esperan caudales apenas superiores al umbral de consumo, lo que será insuficiente para recargar los embalses o recuperar los ecosistemas dañados por la sequía actual. 2030-2035: Se proyecta el escenario más severo, con un escurrimiento que caería a 680 hectómetros cúbicos anuales, casi la mitad de lo que San Juan necesita para funcionar.

El informe destaca que la retracción de la criósfera andina (glaciares y nieve) altera el régimen del río, volviendo urgente la planificación de políticas de adaptación para gestionar un recurso que será cada vez más escaso.