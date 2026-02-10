Amenazas, golpes y un mensaje brutal: investigan un grave caso en Rawson

image

Además, la mujer aseguró que dos días antes, el 19 de diciembre, había sido amenazada con un cuchillo. Más tarde, siempre según su denuncia, recibió a través de WhatsApp una imagen de visualización única en la que se veía a un perro muerto, animal que pertenecía a la familia. Junto a la fotografía, el mensaje que habría enviado el acusado decía: “Me quedé con las ganas de matar a una persona. O sea, a vos”.

En la audiencia, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, imputó a Villafañe por los delitos de lesiones, amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Además, aclaró que la causa podría ampliarse por presunto maltrato animal, ya que se investiga si el acusado mató al perro a golpes.

El fiscal explicó que el teléfono celular del imputado fue secuestrado, aunque por el momento no pudieron acceder a su contenido, por lo que la Justicia aún no cuenta con la prueba directa del envío de la imagen mencionada en la denuncia.

Por su parte, la defensora oficial María Filomena Noriega no se opuso a la apertura de la investigación penal preparatoria, pero solicitó que su defendido continúe en libertad, pedido que fue aceptado por el juez. Finalmente, Barbera dispuso un plazo de cuatro meses para la investigación y resolvió que Villafañe no quede detenido mientras se desarrollan las medidas probatorias.