Amenazas, golpes y un mensaje brutal: investigan un grave caso en Rawson
Una mujer denunció a su expareja por violencia de género, amenazas y maltrato animal. La Justicia investiga el caso y el acusado continuará en libertad.
Un grave caso de violencia de género es investigado por la Justicia sanjuanina tras la denuncia presentada por una mujer de Rawson contra su expareja, a quien acusó de haberla golpeado, amenazado de muerte y enviado una imagen estremecedora como forma de intimidación.
El acusado fue identificado como Braian Villafañe, chofer de aplicaciones, quien se presentó ante el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera en el marco de una audiencia vinculada a presuntos hechos de hostigamiento y agresiones ocurridos en diciembre pasado. Pese a la gravedad de la denuncia, el hombre no quedó detenido y continuará en libertad mientras avanza la investigación.
Según la acusación, el episodio más violento ocurrió el 21 de diciembre, cuando Villafañe se habría enfurecido porque su pareja no le preparó la comida. De acuerdo al relato de la denunciante, el hombre intentó asfixiarla con una almohada y luego le propinó un golpe en el rostro, tras un forcejeo en el que ella logró rasguñarlo.
Además, la mujer aseguró que dos días antes, el 19 de diciembre, había sido amenazada con un cuchillo. Más tarde, siempre según su denuncia, recibió a través de WhatsApp una imagen de visualización única en la que se veía a un perro muerto, animal que pertenecía a la familia. Junto a la fotografía, el mensaje que habría enviado el acusado decía: “Me quedé con las ganas de matar a una persona. O sea, a vos”.
En la audiencia, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, imputó a Villafañe por los delitos de lesiones, amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Además, aclaró que la causa podría ampliarse por presunto maltrato animal, ya que se investiga si el acusado mató al perro a golpes.
El fiscal explicó que el teléfono celular del imputado fue secuestrado, aunque por el momento no pudieron acceder a su contenido, por lo que la Justicia aún no cuenta con la prueba directa del envío de la imagen mencionada en la denuncia.
Por su parte, la defensora oficial María Filomena Noriega no se opuso a la apertura de la investigación penal preparatoria, pero solicitó que su defendido continúe en libertad, pedido que fue aceptado por el juez. Finalmente, Barbera dispuso un plazo de cuatro meses para la investigación y resolvió que Villafañe no quede detenido mientras se desarrollan las medidas probatorias.