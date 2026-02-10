"
La Liga Federal de Vóley entra en su etapa decisiva en San Juan

Este martes se disputaron los cuartos de final en ambas ramas. Ya hay equipos clasificados a semifinales en un torneo que reúne a clubes de todo el país.

La Liga Federal de Vóley avanza hacia su etapa decisiva en San Juan, donde este martes se disputaron los partidos correspondientes a los Cuartos de Final en las ramas femenina y masculina.

El certamen se desarrolla en el estadio Aldo Cantoni y en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con la participación de equipos provenientes de distintas provincias argentinas, consolidando a la provincia como sede central del vóley nacional.

En esta instancia, los equipos compiten dentro de la Ronda Campeonato, que define los puestos del 1° al 8° y del 9° al 16°, mientras que también se disputa la Ronda Complemento, integrada por los conjuntos que no lograron acceder a las instancias finales.

Resultados en la rama femenina

image

Ronda Campeonato – Puestos 9° al 16°

  • Sportivo Manantial 3 – Pellegrini Vóley 2

  • Hispano San Juan 0 – Once Unidos 3

  • Obras de San Juan 3 – San Guillermo 0

  • Unión de Amigas 1 – Ausonia SISMID 3

Ronda Campeonato – Puestos 1° al 8°

  • El Tala 3 – Liniers (BB) 1

  • UPCN 3 – Gremio Vóley 0

En juego

  • Citta Deportes vs Círculo Policial

  • UNSJ vs Regatas Santa Fe

Ronda Complemento

  • Selección Argentina U17 3 – EMV Baradero 0

  • UVT 3 – Juventud Agraria Colón 2

Resultados en la rama masculina

Ronda Campeonato – Puestos 9° al 16°

  • Maipú Vóley 1 – Deportivo Juventud 3

  • Hispano San Juan 0 – Paracao 3

  • ASEBA 1 – Defensores de Moreno 3

  • UNSJ 0 – Escuela Madrynense 3

Ronda Campeonato – Puestos 1° al 8° (en juego)

  • Pescadores vs Náutico Avellaneda

  • Once Unidos vs Biblioteca Rivadavia

  • Racing de Castex vs Mariano Moreno

  • S.R Club vs Social Monteros

image

Ronda Complemento

  • Náutico San Pedro 3 – EM Choique

  • Liniers 3 – Puerto San Julián 0

  • Ciudad de Nieva 3 – Defensores del Norte 1

  • Italiano (JC Paz) 2 – Ausonia SISMID 3

La Liga Federal reúne a clubes de San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Formosa, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias.

Con los cuartos de final disputados, el torneo entra ahora en su tramo más esperado, con las semifinales y finales que definirán a los mejores equipos del país en ambas ramas.

