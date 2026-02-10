La Liga Federal de Vóley entra en su etapa decisiva en San Juan

El certamen se desarrolla en el estadio Aldo Cantoni y en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con la participación de equipos provenientes de distintas provincias argentinas, consolidando a la provincia como sede central del vóley nacional.

En esta instancia, los equipos compiten dentro de la Ronda Campeonato, que define los puestos del 1° al 8° y del 9° al 16°, mientras que también se disputa la Ronda Complemento, integrada por los conjuntos que no lograron acceder a las instancias finales.