La Liga Federal de Vóley entra en su etapa decisiva en San Juan
Este martes se disputaron los cuartos de final en ambas ramas. Ya hay equipos clasificados a semifinales en un torneo que reúne a clubes de todo el país.
La Liga Federal de Vóley avanza hacia su etapa decisiva en San Juan, donde este martes se disputaron los partidos correspondientes a los Cuartos de Final en las ramas femenina y masculina.
El certamen se desarrolla en el estadio Aldo Cantoni y en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con la participación de equipos provenientes de distintas provincias argentinas, consolidando a la provincia como sede central del vóley nacional.
En esta instancia, los equipos compiten dentro de la Ronda Campeonato, que define los puestos del 1° al 8° y del 9° al 16°, mientras que también se disputa la Ronda Complemento, integrada por los conjuntos que no lograron acceder a las instancias finales.
La Liga Federal reúne a clubes de San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Formosa, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires, entre otras provincias.
Con los cuartos de final disputados, el torneo entra ahora en su tramo más esperado, con las semifinales y finales que definirán a los mejores equipos del país en ambas ramas.