Armani se lesionó en el inicio de la pretemporada de River

Armani, de 39 años, es una pieza clave en la estructura del equipo y uno de los referentes del vestuario, por lo que su evolución es seguida de cerca por el cuerpo médico. En los próximos días, el arquero realizará trabajos diferenciados y un plan de recuperación progresivo, que incluirá ejercicios de fortalecimiento y reacondicionamiento físico.

Mientras tanto, el entrenador aprovechará los partidos de preparación para evaluar alternativas bajo los tres palos y darle minutos al arquero suplente: Jeremías Ledesma.

Estos encuentros servirán también para ajustar el funcionamiento del equipo de cara al debut oficial en el Torneo Apertura.

En Núñez confían en que Armani llegará en óptimas condiciones al inicio de la competencia, priorizando su recuperación completa en una etapa exigente desde lo físico y evitando riesgos innecesarios en el inicio de la temporada.