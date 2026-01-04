Murió tras ser aplastado por un poste mientras jugaba al fútbol

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, en una finca ubicada en avenida Libertador y calle Luna, en Santa Lucía. En el lugar, que fue alquilado por la familia, festejaban el cumpleaños de 15 de una sobrina del fallecido.

Jeremías Samuel Trigo estaba jugando un partido de fútbol junto a otros invitados, cuando en un momento se colgó en la red de contención que estaba detrás de los arcos, provocando la caída de unos de los postes, de unos 6.80 metros de largo, según informó el Ministerio Público Fiscal. El palo cayó sobre Trigo y lo golpeó en la nuca.