Murió tras ser aplastado por un poste mientras jugaba al fútbol

El hombre se colgó de la red durante el partido de fútbol, lo que provocó la caída del poste que lo aplastó. Ocurrió en una cancha en Santa Lucía.

Un hombre que se encontraba jugando un partido de fútbol, junto a familiares y amigos, murió en pleno festejo tras ser aplastado por un poste.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, en una finca ubicada en avenida Libertador y calle Luna, en Santa Lucía. En el lugar, que fue alquilado por la familia, festejaban el cumpleaños de 15 de una sobrina del fallecido.

Jeremías Samuel Trigo estaba jugando un partido de fútbol junto a otros invitados, cuando en un momento se colgó en la red de contención que estaba detrás de los arcos, provocando la caída de unos de los postes, de unos 6.80 metros de largo, según informó el Ministerio Público Fiscal. El palo cayó sobre Trigo y lo golpeó en la nuca.

fútbol partido cancha poste murió jeremías trigo santa lucía 1

Inmediatamente lo trasladaron en código rojo hasta el Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson, donde falleció a los pocos minutos de ingresar, cerca de las 21.

Policía Científica, Bomberos y Brigada de la UFI Delitos Especiales tomó intervención en el lugar, recabó evidencias y realizó una inspección ocular.

fútbol partido cancha poste murió jeremías trigo santa lucía 2

La Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Roxana Fernández dispuso la clausura de la finca hasta la presentación de la documentación habilitante.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor, que determinará la causa de muerte.

fútbol partido cancha poste murió jeremías trigo santa lucía

