Embed "Enzo Fernández":

Por su gol para el empate de Chelsea con Manchester City en la #PremierLeague pic.twitter.com/WrlMLdvcNk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 4, 2026

Con este resultado, el cuadro de Londres quedó en la quinta posición con 31 puntos, a tres del Liverpool (4°). Ahora, deberá visitar al Fulham el próximo miércoles desde las 16:30 por la siguiente jornada del campeonato local.

En tanto, al Manchester City el empate lo alejó de la cima del certamen. Si bien continúa como escolta con 42 unidades, la diferencia respecto del líder Arsenal pasó a ser de seis porotos. En la próxima fecha se medirá ante el Brighton el miércoles 7 de enero en el mismo horario.

Los “Cityzens” fueron superiores durante todo el encuentro, pero desperdiciaron varias oportunidades de sentenciar el encuentro y terminaron recibiendo un duro golpe en los instantes finales del mismo.

El delantero noruego Erling Haaland estrelló un remate en el palo, pero tres minutos más tarde fue Reijnders quien se metió dentro del área con balón controlado y sacó un potente zurdazo que dejó sin opciones a Filip Jörgensen de tapar el disparo.

Para la segunda mitad, Chelsea todavía no había logrado rematar al arco, pero con empuje y destellos individuales consiguió la igualdad por medio del campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, Enzo Fernández.

El volante surgido en River apareció por el sector izquierdo del área y empujó al fondo de la red un centro desde la derecha del francés Malo Gusto para silenciar a todo el Etihad Stadium, que ya se mostraba molesto por la falta de eficacia de los locales de cara al arco.