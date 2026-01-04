La venta de motos registró una suba de casi 34% en el 2025

De esta forma, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, cuando en 2024 se habían registrado 486.061 motos.

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a noviembre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 11.608 unidades, seguida por Motomel, que retoma la segunda posición, con 7.864, dejando a Gilera con 7.517, en la tercera posición.

En el cuarto puesto, con 5.820, se metió Corven, que el mes pasado estaba sexta, superando a Zanella, que con 5.443, quedó en el quinto escalón y deja a la Keller, con 5.264, fuera el top five.

También hay importantes modificaciones en cuanto al modelo más patentado, luego de estar segunda en noviembre, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, retomó el primer puesto con 5.801, dejando a la Gilera Smash, con 5.241, en el segundo puesto.

Sin embargo, la Gilera finalizó el año como la moto más patentada del año con un total de 58.402 unidades superando a la Honda Wave con 56.283 en el acumulado.

En diciembre se mantuvo en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 4.420, lo que hizo que la Motomel B110, con 4.320 continúe en el cuarto puesto.

Al igual que en octubre y noviembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 4.000 unidades se mantuvo en el quinto puesto.