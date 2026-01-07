Golpe nocturno en 9 de Julio: arrasaron con vajilla y equipos de un salón

El hecho ocurrió en el salón Alto Monte, situado sobre calle Hernán Cortez. De acuerdo con la denuncia radicada por su propietario, Ricardo Montivero, al llegar al lugar constató que los autores habían dañado el candado de la reja y forzado la puerta de acceso para ingresar al inmueble.

Una vez dentro, los ladrones se alzaron con tres ventiladores de pared, además de una vajilla completa compuesta por 120 tenedores, 120 cucharas y 120 cuchillos. También sustrajeron 20 hieleras de aluminio, alrededor de 100 copas y otros elementos de cocina utilizados habitualmente en eventos y celebraciones.