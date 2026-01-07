Un robo de gran magnitud fue denunciado en un salón de fiestas ubicado en una zona rural de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron desde cubiertos hasta ventiladores amurados, lo que hace presumir que contaron con vehículos para trasladar lo sustraído.
Golpe nocturno en 9 de Julio: arrasaron con vajilla y equipos de un salón
El ataque ocurrió de madrugada en un salón de eventos de Las Chacritas. Forzaron accesos y se llevaron vajilla, ventiladores y equipos, un botín que habría requerido vehículos.