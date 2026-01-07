"
Golpe nocturno en 9 de Julio: arrasaron con vajilla y equipos de un salón

El ataque ocurrió de madrugada en un salón de eventos de Las Chacritas. Forzaron accesos y se llevaron vajilla, ventiladores y equipos, un botín que habría requerido vehículos.

Un robo de gran magnitud fue denunciado en un salón de fiestas ubicado en una zona rural de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron desde cubiertos hasta ventiladores amurados, lo que hace presumir que contaron con vehículos para trasladar lo sustraído.

El hecho ocurrió en el salón Alto Monte, situado sobre calle Hernán Cortez. De acuerdo con la denuncia radicada por su propietario, Ricardo Montivero, al llegar al lugar constató que los autores habían dañado el candado de la reja y forzado la puerta de acceso para ingresar al inmueble.

Una vez dentro, los ladrones se alzaron con tres ventiladores de pared, además de una vajilla completa compuesta por 120 tenedores, 120 cucharas y 120 cuchillos. También sustrajeron 20 hieleras de aluminio, alrededor de 100 copas y otros elementos de cocina utilizados habitualmente en eventos y celebraciones.

Por el volumen y peso del botín, los investigadores estiman que el grupo delictivo se movilizaba en uno o más vehículos, lo que refuerza la hipótesis de un golpe planificado y ejecutado en horarios de baja circulación.

Tras la denuncia, por disposición judicial se realizaron las primeras actuaciones en la Comisaría 31ª, donde además se tomaron entrevistas a vecinos de la zona para recabar datos que permitan identificar a los responsables. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con la investigación para dar con los autores y recuperar los elementos robados.

