Fueron liberados, asaltaron dos veces la misma vivienda: fueron condenados

Un botín millonario y dos ataques en 48 horas

El caso generó conmoción por una particularidad: la vivienda fue atacada dos veces en menos de 48 horas.

En el primer hecho, los delincuentes aprovecharon que la funcionaria y su familia no estaban en la casa. Forzaron un acceso, revolvieron los ambientes y se llevaron dos televisores (uno de 60” y otro de 43”), una notebook marca Lenovo, celulares, una tablet, prendas de vestir —entre ellas ropa marca Ansilta— y alhajas de oro.

Tras ese episodio, la víctima pasó horas ordenando la vivienda y reforzando medidas de seguridad. Sin embargo, por temor, decidió no pasar la noche allí. Cuando regresó al día siguiente al mediodía, descubrió que habían vuelto a ingresar: esta vez rompieron rejas y sustrajeron más ropa y cajas con herramientas.

La pista que cerró el círculo

En una primera etapa, se realizaron allanamientos en Rivadavia y Ullum sin resultados positivos. La investigación tomó impulso con el trabajo de la Brigada de Investigación Oeste, que logró avanzar sobre los sospechosos.

En los nuevos procedimientos se secuestraron múltiples efectos, varios de ellos reconocidos formalmente por la damnificada. Además, la identificación de los acusados fue respaldada por registros de cámaras de seguridad y cotejo positivo de huellas, elementos que consolidaron la imputación por el delito de robo.

Con la prisión preventiva ya dictada, la fiscalía tendrá ahora medio año para profundizar la investigación y reunir el resto de la prueba en una causa que expuso no solo la magnitud del botín, sino también la reiteración del ataque en un lapso mínimo de tiempo.