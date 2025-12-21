Fuego en un taller de Pocito: un auto quedó destruido y no hubo heridos
Un incendio afectó un taller mecánico en el barrio Cruce de los Andes, en Pocito. Un vehículo en reparación quedó destruido, pero no se registraron personas heridas.
Un incendio generó preocupación este domingo por la mañana en el departamento Pocito, luego de que un vehículo se prendiera fuego dentro de un taller mecánico ubicado en el barrio Cruce de los Andes.
El siniestro ocurrió en la vivienda de la familia Guevara, donde el propietario desarrolla tareas de reparación de automóviles en el fondo del domicilio. Según se informó, el dueño de casa se encontraba descansando junto a su familia cuando fue alertado por unos niños que jugaban en el patio trasero sobre la presencia de fuego.
Al dirigirse al lugar, constató que uno de los vehículos que se encontraba en espera de reparación estaba envuelto en llamas. De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia.
El damnificado manifestó que no logró establecer el origen del incendio. No obstante, indicó que en la zona había niños manipulando pirotecnia, lo que podría haber tenido relación con el inicio del fuego, aunque este punto no fue confirmado oficialmente y permanece bajo investigación.
Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Pocito, quienes trabajaron de manera rápida y eficaz para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas de la vivienda o a vehículos cercanos.
Como resultado del incendio, el automóvil afectado quedó completamente destruido, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas ni víctimas.
Desde el cuerpo de bomberos destacaron la importancia de extremar medidas de prevención en talleres y viviendas, especialmente en contextos donde pueden existir materiales inflamables o el uso de elementos pirotécnicos.