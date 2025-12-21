Fuego en un taller de Pocito: un auto quedó destruido y no hubo heridos

El damnificado manifestó que no logró establecer el origen del incendio. No obstante, indicó que en la zona había niños manipulando pirotecnia, lo que podría haber tenido relación con el inicio del fuego, aunque este punto no fue confirmado oficialmente y permanece bajo investigación.

image

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Pocito, quienes trabajaron de manera rápida y eficaz para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas de la vivienda o a vehículos cercanos.

Como resultado del incendio, el automóvil afectado quedó completamente destruido, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas ni víctimas.

Desde el cuerpo de bomberos destacaron la importancia de extremar medidas de prevención en talleres y viviendas, especialmente en contextos donde pueden existir materiales inflamables o el uso de elementos pirotécnicos.