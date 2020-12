Falleció la policía que se disparó tras la viralización de un video íntimo

“Nunca pensé que mi hija se iba a quitar la vida. No me entra en la cabeza, no lo entiendo”, aseguró este lunes Marcelo San Román, el papá de Belén, en diálogo con TN. A la chica la encontraron sus compañeros de trabajo en el suelo, herida de arma de fuego. La trasladaron al hospital municipal San Luis de esa localidad, donde la operaron. Sin embargo, tras cuatro días de agonía, el viernes murió.