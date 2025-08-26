Una amenaza de bomba generó alarma este martes en al menos cinco escuelas de la provincia de San Juan. El llamado, realizado por un hombre, advertía sobre un posible artefacto explosivo en una “escuela agrotécnica”, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad en varios establecimientos.
Evacuaron 5 escuelas agrotécnicas por una nueva amenaza de bomba
