Evacuaron 5 escuelas agrotécnicas por una nueva amenaza de bomba

Una amenaza de bomba obligó a evacuar cinco escuelas de San Juan, entre ellas la Escuela de Enología y la Agrotécnica de Zonda. La Policía activó los protocolos y verificó que no había artefactos, mientras se insta a evitar falsas alertas.

Una amenaza de bomba generó alarma este martes en al menos cinco escuelas de la provincia de San Juan. El llamado, realizado por un hombre, advertía sobre un posible artefacto explosivo en una “escuela agrotécnica”, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad en varios establecimientos.

Entre los colegios evacuados se encuentran la Escuela de Enología, en calle Paula Albarracín de Sarmiento casi 25 de Mayo, y la Agrotécnica de Zonda. Posteriormente, la alerta también alcanzó instituciones educativas de Sarmiento, Pocito y Ullum.

Alumnos, docentes y personal se retiraron de los establecimientos mientras personal especializado inspeccionaba los predios. En Zonda, la amenaza fue desactivada rápidamente, aunque todos los estudiantes debieron abandonar la escuela.

Fuentes policiales señalaron que, por la falta de precisión del aviso, se decidió aplicar el protocolo de manera preventiva en todas las escuelas agrotécnicas de la zona. Hasta el momento, no se confirmó la presencia de ningún artefacto ni se registraron incidentes. Las autoridades recuerdan la importancia de concientizar a la comunidad sobre los riesgos de realizar llamados falsos.

