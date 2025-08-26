Evacuaron 5 escuelas agrotécnicas por una nueva amenaza de bomba

Entre los colegios evacuados se encuentran la Escuela de Enología, en calle Paula Albarracín de Sarmiento casi 25 de Mayo, y la Agrotécnica de Zonda. Posteriormente, la alerta también alcanzó instituciones educativas de Sarmiento, Pocito y Ullum.

Alumnos, docentes y personal se retiraron de los establecimientos mientras personal especializado inspeccionaba los predios. En Zonda, la amenaza fue desactivada rápidamente, aunque todos los estudiantes debieron abandonar la escuela.