Entraron como policías, amenazaron con armas y se llevaron $2,5 millones

Durante el asalto, los delincuentes se apoderaron de $2.500.000 en efectivo, además de dos teléfonos celulares, alhajas, un par de luces, una mochila y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que personal de la Brigada Oeste inició una serie de tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores y avanzar con allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se realizaron en viviendas del Barrio Ingeniero Céspedes, Barrio Penitente y Lote Hogar N° 30, donde finalmente se concretó la detención de ambos hermanos.

Durante los operativos, la Policía secuestró dinero en efectivo, alhajas, diversos efectos vinculados a la causa y un automóvil Volkswagen Gol, que habría sido utilizado para huir tras el robo.

Los detenidos fueron trasladados a División Delitos D-5 y a Central de Policía, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición judicial en la sede de la Brigada Oeste. La investigación continúa para determinar si los acusados estarían vinculados a otros hechos similares.