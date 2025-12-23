"
Entraron como policías, amenazaron con armas y se llevaron $2,5 millones

Ocurrió de madrugada en una vivienda de calle Reconquista. Los acusados simularon ser policías, amenazaron con armas y huyeron con $2.500.000. Tras allanamientos, ambos fueron detenidos.

Un violento robo agravado ocurrido a comienzos de diciembre en el departamento Rivadavia tuvo avances clave en las últimas horas, luego de que la Policía lograra detener a dos hermanos señalados como los autores del hecho, tras una investigación encabezada por la Brigada de Investigaciones Oeste.

Los detenidos fueron identificados como “Beto” y “Nacho” Flores, quienes están acusados de haber irrumpido en una vivienda ubicada sobre calle Reconquista, alrededor de las 03:00 de la madrugada, utilizando un disfraz policial como método para ingresar al domicilio.

De acuerdo a la investigación, los sospechosos simularon ser efectivos policiales y, una vez dentro de la vivienda, amedrentaron a los moradores con armas de fuego y un cuchillo, generando una situación de extrema violencia.

Durante el asalto, los delincuentes se apoderaron de $2.500.000 en efectivo, además de dos teléfonos celulares, alhajas, un par de luces, una mochila y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que personal de la Brigada Oeste inició una serie de tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores y avanzar con allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se realizaron en viviendas del Barrio Ingeniero Céspedes, Barrio Penitente y Lote Hogar N° 30, donde finalmente se concretó la detención de ambos hermanos.

Durante los operativos, la Policía secuestró dinero en efectivo, alhajas, diversos efectos vinculados a la causa y un automóvil Volkswagen Gol, que habría sido utilizado para huir tras el robo.

Los detenidos fueron trasladados a División Delitos D-5 y a Central de Policía, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición judicial en la sede de la Brigada Oeste. La investigación continúa para determinar si los acusados estarían vinculados a otros hechos similares.

