Un violento robo agravado ocurrido a comienzos de diciembre en el departamento Rivadavia tuvo avances clave en las últimas horas, luego de que la Policía lograra detener a dos hermanos señalados como los autores del hecho, tras una investigación encabezada por la Brigada de Investigaciones Oeste.
Entraron como policías, amenazaron con armas y se llevaron $2,5 millones
Ocurrió de madrugada en una vivienda de calle Reconquista. Los acusados simularon ser policías, amenazaron con armas y huyeron con $2.500.000. Tras allanamientos, ambos fueron detenidos.