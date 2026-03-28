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Encontraron dos armas envueltas en ropas y tiradas en un descampado

Un policía detectó a tres sospechosos que huyeron hacia un descampado y, al inspeccionar la zona, encontró una pistola 9 mm y una PA3 en estado de deterioro. Investigan si estuvieron vinculadas a otros hechos delictivos.

Un oficial de la Subcomisaría Cipolletti que circulaba en su vehículo particular por calle Bonduel, a unos 200 metros al sur de Fernández, en Chimbas, advirtió la presencia de tres hombres junto a la banquina quienes, al notar su presencia, emprendieron la huida hacia un descampado. Ante la sospecha, el uniformado descendió para inspeccionar el lugar y encontró un envoltorio de color rojo.

Al revisarlo, constató que se trataba de un buzo con capucha que ocultaba en su interior dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y una PA3. Ambas presentaban un avanzado estado de deterioro, con signos de óxido y aparente abandono.

Las armas fueron secuestradas bajo cadena de custodia y serán sometidas a peritajes. No se descarta su traslado a balística para determinar si están en condiciones de ser utilizadas y si guardan relación con otros hechos delictivos.

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