Encontraron dos armas envueltas en ropas y tiradas en un descampado

Al revisarlo, constató que se trataba de un buzo con capucha que ocultaba en su interior dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y una PA3. Ambas presentaban un avanzado estado de deterioro, con signos de óxido y aparente abandono.

Las armas fueron secuestradas bajo cadena de custodia y serán sometidas a peritajes. No se descarta su traslado a balística para determinar si están en condiciones de ser utilizadas y si guardan relación con otros hechos delictivos.