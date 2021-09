Encontraron al niño de 13 años que había desaparecido camino a la escuela

“El mismo se encuentra en buenas condiciones de salud. No presenta lesiones visibles”, aseguraron las fuentes policiales.

Por su parte, tras conocerse la noticia, Juan Pablo (uno de los hermanos del menor) declaró ante la prensa en la puerta de la casa familiar: “Les queremos agradecer a todas las personas que nos dieron un apoyo enorme”.

“Lo encontraron desorientado, pero está bien. Gracias a las personas que compartieron su foto, a los policías, al San José [alumnos y profesores colaboraron en la búsqueda por el barrio], a todo el mundo. Ya encontramos a mi hermano”, agregó.

Luego de recibir el llamado telefónico con la información sobre su paradero, su familia se dirigió inmediatamente a la comisaría 3ra para encontrarse con el chico, quien al momento es revisado por agentes de salud en un hospital de la zona.

El hecho

El adolescente había sido por última vez por su familia ayer al mediodía cuando salió de su casa rumbo a la escuela San José en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, institución que por lo ocurrido suspendió hoy las clases en todos los niveles.

Según indicó Roxana, su madre, se tenían que encontrar por la tarde en el cruce de Larrazábal y avenida Alberdi, pero al no verlo allí, se dirigió al colegio de Murguiondo al 1000, donde le dijeron que no había asistido. Fue entonces que se pudo comunicar con él cerca de las 17 y el chico le dijo que se había ido a jugar a la pelota con un amigo. Esa fue la última vez que se contactaron con el adolescente.

“Si él me está mirando, queremos saber dónde está, decirle que no estamos enojados. Estamos todos muy preocupados. No sé qué le puede haber pasado porque no tiene mucho sentido todo esto”, había dicho la mujer.

Manuel, su hermano, repitió hoy frente a los medios la frase de que nadie estaba enojado con él e indicó que encontraron su mochila tirada en la vía pública y que fue él mismo quien tiró el celular en un tacho de basura, según se había registrado en las cámaras de seguridad de la Ciudad.

La noticia había comenzado a ser difundida en redes sociales y, por su parte, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, a cargo del Ministerio de Seguridad, había emitido una alerta de búsqueda en su cuenta oficial.

Hoy cerca de las 9 de la mañana un vecino de Ciudad Evita lo pudo identificar gracias a la gran difusión de la búsqueda.