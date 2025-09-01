Un changarín de 31 años permanece detenido desde los primeros días de diciembre pasado, acusado de haber cometido abusos sexuales reiterados contra dos familiares. Según la investigación judicial, las víctimas serían su hermana y un primo.
Abusó de su hermana durante 14 años y ahora lo acusan de ultrajar a su primo
El hombre de 31 años está detenido desde diciembre acusado de haber violado a su hermana durante años y de someter a un primo en su infancia. La Justicia definirá el viernes si avanza con un juicio abreviado o un debate oral.