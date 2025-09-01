Abusó de su hermana durante 14 años y ahora lo acusan de ultrajar a su primo

La denuncia indica que el sujeto habría sometido a su hermana entre los 7 y los 21 años, y también a su primo entre los 7 y los 11 años. En este último caso, lo obligaba a prácticas de sexo oral y de acceso carnal a cambio de prestarle la computadora para jugar.

El imputado, asistido por el abogado César Jofré, podría optar por un juicio abreviado con Fiscalía. No obstante, si decide ir a un juicio oral, la definición se conocerá el próximo viernes, según confirmaron fuentes judiciales.