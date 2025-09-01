"
Abusó de su hermana durante 14 años y ahora lo acusan de ultrajar a su primo

El hombre de 31 años está detenido desde diciembre acusado de haber violado a su hermana durante años y de someter a un primo en su infancia. La Justicia definirá el viernes si avanza con un juicio abreviado o un debate oral.

Un changarín de 31 años permanece detenido desde los primeros días de diciembre pasado, acusado de haber cometido abusos sexuales reiterados contra dos familiares. Según la investigación judicial, las víctimas serían su hermana y un primo.

La denuncia indica que el sujeto habría sometido a su hermana entre los 7 y los 21 años, y también a su primo entre los 7 y los 11 años. En este último caso, lo obligaba a prácticas de sexo oral y de acceso carnal a cambio de prestarle la computadora para jugar.

El imputado, asistido por el abogado César Jofré, podría optar por un juicio abreviado con Fiscalía. No obstante, si decide ir a un juicio oral, la definición se conocerá el próximo viernes, según confirmaron fuentes judiciales.

En la denuncia, la víctima también mencionó que en dos ocasiones había sido abusada por su “Tata”, además de su propio hermano.

