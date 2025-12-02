Dos robos, dos comercios: una empleada y un sospechoso detenidos

image

Según indicó la Policía, la dueña revisó las grabaciones internas y “observó a la empleada retirando dinero y guardándolo entre sus prendas”. Tras alertar al 911, efectivos se presentaron en el local de calle Esteban Echeverría y aprehendieron a la sospechosa.

El ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Sergio Cuneo, dispuso el inicio del procedimiento legal correspondiente. La mujer fue trasladada a la Comisaría 28°, donde continuará el proceso judicial.

Detención por robo en un mini market en Desamparados

El segundo caso fue resultado de un operativo de la Brigada de Investigaciones Norte, que detuvo a un hombre acusado de participar en un robo en un mini market ubicado sobre Avenida José Ignacio de la Rosa, en Desamparados.

image

El sospechoso, identificado por su apellido Romero, habría actuado junto a un menor para sustraer artículos de valor del comercio. La investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de las cámaras de seguridad y al seguimiento realizado por el Cisem 911, que permitió reconstruir la fuga y ubicar al presunto autor.

Con esa información, el fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, ordenó la detención. Romero fue trasladado a los calabozos de la División Delitos de la Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia. Parte de los elementos sustraídos fue recuperada durante el procedimiento.

En cuanto al menor que habría intervenido en el robo, quedó bajo intervención del Juzgado de Menores de turno.