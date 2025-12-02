Dos robos, dos comercios: una empleada y un sospechoso detenidos
Dos hechos policiales terminaron con detenidos en Rivadavia y en Capital. Una empleada fue filmada sustrayendo dinero y un hombre cayó por un robo en un mini market.
Dos intervenciones policiales realizadas en distintas zonas del Gran San Juan dejaron como saldo a una empleada y a un hombre detenidos, ambos acusados de robar en comercios. En ambos casos, las cámaras de seguridad y el rápido accionar judicial fueron clave para avanzar con las investigaciones.
Empleada detenida tras ser captada robando dinero
El primer hecho ocurrió en un comercio del barrio Municipal, en Rivadavia, donde la propietaria denunció que una trabajadora de 34 años, con apenas tres meses de antigüedad, sustraía billetes de la caja registradora y los ocultaba bajo su ropa.
Según indicó la Policía, la dueña revisó las grabaciones internas y “observó a la empleada retirando dinero y guardándolo entre sus prendas”. Tras alertar al 911, efectivos se presentaron en el local de calle Esteban Echeverría y aprehendieron a la sospechosa.
El ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Sergio Cuneo, dispuso el inicio del procedimiento legal correspondiente. La mujer fue trasladada a la Comisaría 28°, donde continuará el proceso judicial.
Detención por robo en un mini market en Desamparados
El segundo caso fue resultado de un operativo de la Brigada de Investigaciones Norte, que detuvo a un hombre acusado de participar en un robo en un mini market ubicado sobre Avenida José Ignacio de la Rosa, en Desamparados.
El sospechoso, identificado por su apellido Romero, habría actuado junto a un menor para sustraer artículos de valor del comercio. La investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de las cámaras de seguridad y al seguimiento realizado por el Cisem 911, que permitió reconstruir la fuga y ubicar al presunto autor.
Con esa información, el fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, ordenó la detención. Romero fue trasladado a los calabozos de la División Delitos de la Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia. Parte de los elementos sustraídos fue recuperada durante el procedimiento.
En cuanto al menor que habría intervenido en el robo, quedó bajo intervención del Juzgado de Menores de turno.