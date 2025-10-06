Dos intentos de robo frustrados: ambos delincuentes quedaron detenidos

Según la denuncia, el sospechoso fue sorprendido mientras escalaba el portón principal y luego un portón interno para ingresar a una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, el personal policial lo encontró escondido en un baño en construcción dentro del garaje de la propiedad.

La fiscal de flagrancia Dra. Agostina Salazar, tras consultar con la Dra. Paula Cadena, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Scafide quedó detenido y a disposición de la justicia.

Atrapado en intento de robo en Rawson

En otro hecho similar, ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 6ª, un joven fue detenido tras ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda del barrio Buenaventura Luna, en Rawson.

El sospechoso habría intentado escalar una medianera para entrar a la propiedad, pero fue advertido por los vecinos, quienes alertaron de inmediato al 911. Personal policial llegó rápidamente al lugar y logró detenerlo antes de que concretara el robo.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del fiscal de flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento judicial correspondiente.

Ambos hechos se encuentran en etapa de investigación bajo el sistema de Flagrancia, mientras que los detenidos enfrentan cargos por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.