Dos intentos de robo, dos adultos detenidos: uno es inimputable

Horas más tarde, en otro punto de la provincia, efectivos de la Comisaría 3° detuvieron a un hombre de 43 años tras el robo de un tablero eléctrico de una torre de paneles solares ubicada sobre la avenida Circunvalación, en Capital.

Según la denuncia, el sospechoso habría violentado el sistema para sustraer un tablero con térmica y disyuntor. Sin embargo, tras la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación, se constató que el hombre es inimputable, por lo que el caso quedó a disposición de las áreas especializadas para su tratamiento.

Aunque distintos en magnitud, ambos hechos comparten una particularidad que llamó la atención de las autoridades: el perfil de los autores, mayores de edad y en situaciones personales que requieren un abordaje más social que punitivo.