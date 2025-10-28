"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > adultos

Dos intentos de robo, dos adultos detenidos: uno es inimputable

Uno intentó llevarse caramelos de un hipermercado y el otro, un tablero eléctrico; ambos casos sorprendieron por el perfil de los implicados.

Dos episodios distintos, ocurridos este martes en la provincia, volvieron a poner en foco el accionar policial y judicial frente a hechos de hurto cometidos por personas mayores. En ambos casos, los protagonistas fueron hombres de avanzada edad y, en uno de ellos, se determinó que el acusado es inimputable.

El primer hecho ocurrió cerca de las 10:57 en el Hiper Libertad, donde el sistema de monitoreo interno detectó a un hombre de 77 años que intentó retirarse del local sin abonar dos paquetes de caramelos. Personal de seguridad intervino de inmediato y lo retuvo hasta la llegada de la Comisaría 27°, bajo la coordinación de la oficial ayudante Janet Vega.

La situación fue comunicada al sistema acusatorio. Intervino el fiscal Alejandro Díaz, quien puso en conocimiento al Dr. Rodrigo Lafont para iniciar el procedimiento especial de flagrancia. El caso continúa bajo evaluación judicial, teniendo en cuenta la edad del aprehendido y el contexto del hecho.

Te puede interesar...

Horas más tarde, en otro punto de la provincia, efectivos de la Comisaría 3° detuvieron a un hombre de 43 años tras el robo de un tablero eléctrico de una torre de paneles solares ubicada sobre la avenida Circunvalación, en Capital.

image

Según la denuncia, el sospechoso habría violentado el sistema para sustraer un tablero con térmica y disyuntor. Sin embargo, tras la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación, se constató que el hombre es inimputable, por lo que el caso quedó a disposición de las áreas especializadas para su tratamiento.

Aunque distintos en magnitud, ambos hechos comparten una particularidad que llamó la atención de las autoridades: el perfil de los autores, mayores de edad y en situaciones personales que requieren un abordaje más social que punitivo.

Temas

Te puede interesar