Dos episodios distintos, ocurridos este martes en la provincia, volvieron a poner en foco el accionar policial y judicial frente a hechos de hurto cometidos por personas mayores. En ambos casos, los protagonistas fueron hombres de avanzada edad y, en uno de ellos, se determinó que el acusado es inimputable.
Dos intentos de robo, dos adultos detenidos: uno es inimputable
Uno intentó llevarse caramelos de un hipermercado y el otro, un tablero eléctrico; ambos casos sorprendieron por el perfil de los implicados.