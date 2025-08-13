En una audiencia realizada este miércoles 13 de agosto en Tribunales, el juez de garantías Eugenio Barbera rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Sergio Paredes, acusado junto a Juan César Luciano Ortiz de tentativa de homicidio en ocasión de robo. El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo en el Lote Hogar 53, en Rivadavia, cuando un joven fue baleado en la cabeza para robarle el celular.
Dos hombres imputados por dispararle a un joven seguirán detenidos
