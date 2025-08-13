"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > imputados

Dos hombres imputados por dispararle a un joven seguirán detenidos

El juez de garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria para uno de los acusados de dispararle en la cabeza a un joven durante un robo en Rivadavia. La víctima sigue internada en grave estado y los dos imputados continuarán en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación.

En una audiencia realizada este miércoles 13 de agosto en Tribunales, el juez de garantías Eugenio Barbera rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Sergio Paredes, acusado junto a Juan César Luciano Ortiz de tentativa de homicidio en ocasión de robo. El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo en el Lote Hogar 53, en Rivadavia, cuando un joven fue baleado en la cabeza para robarle el celular.

image

La víctima, identificada como Hernán Paredes, de 24 años, permanece internada en terapia intensiva con una bala alojada en la nuca. El ataque fue brutal: los sospechosos lo interceptaron cerca del polideportivo del barrio Cerro Blanco, lo golpearon, lo derribaron y luego le dispararon.

Según la investigación, los imputados actuaron con premeditación y violencia extrema. Tras el hecho, el herido no advirtió inicialmente la gravedad de sus lesiones, recibió curaciones superficiales y solo horas más tarde, al descompensarse, se descubrió que tenía un proyectil alojado en la cabeza.

Te puede interesar...

El Ministerio Público Fiscal se opuso al cambio de medida de coerción, argumentando que no existían modificaciones en las circunstancias que motivaron la prisión preventiva dictada en junio. El juez coincidió con la postura de la fiscalía y ordenó que ambos acusados permanezcan detenidos en el Penal de Chimbas por al menos seis meses más.

A los imputados se les atribuye el delito de tentativa de homicidio en ocasión de robo, una figura que prevé penas mínimas de diez años de prisión. La investigación continúa mientras la familia de la víctima espera avances y una recuperación que, por el momento, se presenta incierta.

Temas

Te puede interesar