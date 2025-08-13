Dos hombres imputados por dispararle a un joven seguirán detenidos

image

La víctima, identificada como Hernán Paredes, de 24 años, permanece internada en terapia intensiva con una bala alojada en la nuca. El ataque fue brutal: los sospechosos lo interceptaron cerca del polideportivo del barrio Cerro Blanco, lo golpearon, lo derribaron y luego le dispararon.

Según la investigación, los imputados actuaron con premeditación y violencia extrema. Tras el hecho, el herido no advirtió inicialmente la gravedad de sus lesiones, recibió curaciones superficiales y solo horas más tarde, al descompensarse, se descubrió que tenía un proyectil alojado en la cabeza.