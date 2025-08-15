El presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Gastón Villordo, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector en el departamento. En lo que va de 2025, cerraron 17 comercios, varios de ellos con más de siete años de trayectoria y considerados históricos para la zona.
Preocupación en Rawson: cerraron 17 comercios en lo que va del año
La Cámara de Comercio de ese municipio advirtió que la crisis, los altos alquileres y la caída de ventas han llevado a cierres históricos. Piden créditos para evitar más bajas.