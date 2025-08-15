"
Preocupación en Rawson: cerraron 17 comercios en lo que va del año

La Cámara de Comercio de ese municipio advirtió que la crisis, los altos alquileres y la caída de ventas han llevado a cierres históricos. Piden créditos para evitar más bajas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Gastón Villordo, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector en el departamento. En lo que va de 2025, cerraron 17 comercios, varios de ellos con más de siete años de trayectoria y considerados históricos para la zona.

Según Villordo, el panorama es peor que en pandemia: "No hay ventas, el comercio está quieto y eso es lo preocupante". La suba de alquileres —en algunos casos del 50% y con valores que superan los cuatro millones de pesos mensuales—, sumada a la competencia de importadores y la baja rotación de mercadería, han generado un escenario difícil para sostener los negocios.

En fechas clave como el Día del Padre, las ventas no repuntaron y, para el Día del Niño, las expectativas también son bajas. "La gente pregunta, pero no compra", señaló el dirigente.

Villordo detalló en radio Sarmiento que muchos comerciantes intentan achicarse y mudarse a locales más pequeños para reducir gastos, mientras que otros venden la mercadería por redes sociales para afrontar deudas. La Cámara ya solicitó al Ministerio de Producción líneas de crédito de entre 10 y 15 millones de pesos para “evitar que los negocios bajen la persiana”. El ministro Gustavo Fernández prometió un fondeo, aunque sin plazos concretos.

"Nos encantaría pedir créditos para agrandar el negocio, pero hoy es para salvarlo", concluyó Villordo.

