Preocupación en Rawson: cerraron 17 comercios en lo que va del año

Según Villordo, el panorama es peor que en pandemia: "No hay ventas, el comercio está quieto y eso es lo preocupante". La suba de alquileres —en algunos casos del 50% y con valores que superan los cuatro millones de pesos mensuales—, sumada a la competencia de importadores y la baja rotación de mercadería, han generado un escenario difícil para sostener los negocios.

En fechas clave como el Día del Padre, las ventas no repuntaron y, para el Día del Niño, las expectativas también son bajas. "La gente pregunta, pero no compra", señaló el dirigente.