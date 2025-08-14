Entraron armados a una verdulería para robarse dos celulares

Según informaron fuentes policiales, dos hombres, ambos con cascos oscuros, ingresaron al comercio armados con un revólver tipo Colt calibre .32 Special, con el que amenazaron a un empleado de 25 años. Bajo amenazas, los delincuentes sustrajeron dos teléfonos celulares de alta gama —un Xiaomi Redmi 11 y un Motorola G32— y huyeron del lugar en una motocicleta Honda Titan 150 cc color gris.

Gracias a las características aportadas por testigos, se implementó un operativo cerrojo en el Barrio San Martín II, departamento Pocito. Allí, efectivos policiales lograron identificar a los sospechosos a bordo del rodado. Al intentar darse a la fuga, uno de los sujetos ingresó a un domicilio, donde fue detenido. Se trata de Nahuel Ibáñez, de 23 años, domiciliado en el Barrio Conjunto 7 de Pocito. En el lugar se secuestró la moto utilizada en el hecho, junto con dos cascos de color negro.