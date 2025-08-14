"
Entraron armados a una verdulería para robarse dos celulares

Los implicados, de 21 y 23 años fueron detenidos tras allanamientos realizados en Pocito.

En un operativo policial realizado en Pocito, se logró la detención de dos sujetos involucrados en un violento robo agravado en la verdulería Joaquina, ubicada en calle Perona, antes de Alvear, en el barrio Villa Cenobia Bustos.

Según informaron fuentes policiales, dos hombres, ambos con cascos oscuros, ingresaron al comercio armados con un revólver tipo Colt calibre .32 Special, con el que amenazaron a un empleado de 25 años. Bajo amenazas, los delincuentes sustrajeron dos teléfonos celulares de alta gama —un Xiaomi Redmi 11 y un Motorola G32— y huyeron del lugar en una motocicleta Honda Titan 150 cc color gris.

Gracias a las características aportadas por testigos, se implementó un operativo cerrojo en el Barrio San Martín II, departamento Pocito. Allí, efectivos policiales lograron identificar a los sospechosos a bordo del rodado. Al intentar darse a la fuga, uno de los sujetos ingresó a un domicilio, donde fue detenido. Se trata de Nahuel Ibáñez, de 23 años, domiciliado en el Barrio Conjunto 7 de Pocito. En el lugar se secuestró la moto utilizada en el hecho, junto con dos cascos de color negro.

Posteriormente, y bajo orden de allanamiento emitida por la UFI Delitos Contra la Propiedad, se detuvo a Kevin Rojas, de 21 años y oriundo del Barrio San Martín II, quién fue encontrado escondido debajo de una cama. En el fondo del inmueble se halló el arma de fuego utilizada en el robo, sin cartuchos pero apta para el disparo, además de la vestimenta empleada durante el asalto.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 6ta de Rawson, imputados por el delito de robo agravado con el uso de arma de fuego.

En el operativo intervinieron efectivos de Comisaría 6ta, Subcomisaría Buenaventura Luna, División Comando Sur, Unidad Teresa de Calcuta y Motorizada de la Unidad Coordinadora.

